Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215A Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Tp Thủ Đức, Tp HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý Nhà hàng và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hàng hóa, nhân viên, khách hàng;

- Kiểm tra, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên;

- Đào tạo và theo dõi nhân viên mới trong việc bán hàng và chăm sóc khách hàng;

- Theo dõi, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu khách hàng;

- Viết báo cáo về tình hình kinh doanh của cửa hàng theo tuần/tháng/quý;

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh tại cửa hàng cùng với Ban Giám Đốc: công việc, doanh số cửa hàng, số lượng nhân viên,....

- Một số công việc khác thuộc trách nhiệm và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh hoặc Hàn, ưu tiên Hàn

- Lợi thế: kinh nghiệm 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương ở nhà hàng ÂU hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng F&B, các cửa hàng dạng chuỗi (cà phê, đồ ăn nhanh), dịch vụ khách hàng,...

- Có kĩ năng quản lý, khả năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của nhà hàng/cửa hàng;

- Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề;

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc;

- Chăm chỉ, trung thực.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 85% lương cơ bản + 100% phụ cấp

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ theo quy định Luật Lao động (Full Lương)

- Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...;

- Được đào tạo trong thời gian thử việc về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm;

- Các chế độ khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.