Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 6
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm về chi tiết công việc tại các bộ phận trong nhà hàng
- Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ vận hành & sản phẩm
- Quản lý nhân sự, sắp xếp lịch làm việc
- Kiểm soát chi phí, quản lý công cụ, tài sản được giao
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến vận hành
- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10- 15 triệu (Lương cơ bản & Thưởng KPI)
- Trợ cấp theo vị trí
- Chính sách thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
