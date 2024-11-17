Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 6

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm về chi tiết công việc tại các bộ phận trong nhà hàng

- Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ vận hành & sản phẩm

- Quản lý nhân sự, sắp xếp lịch làm việc

- Kiểm soát chi phí, quản lý công cụ, tài sản được giao

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến vận hành

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10- 15 triệu (Lương cơ bản & Thưởng KPI)

- Trợ cấp theo vị trí

- Chính sách thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.