Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6E Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.
Chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ hoạt động của chi nhánh.
Đảm bảo vận hành chi nhánh theo yêu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp.
Đảm bảo tài sản, công cụ dụng cụ của chi nhánh.
Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng/ chuỗi cà phê,....
Tiếng Anh giao tiếp.
Có kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực cho nhân viên trong quá trình làm việc.
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và phân công công việc.
Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên.
Có kỹ năng quan sát và giao tiếp tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, hòa đồng trong công việc.
Siêng năng, nhanh nhẹn, năng động.
Trung thực, cẩn thận.
Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 6E1 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243978
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MAXSIM
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH SOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH SOL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH TOP FOOD VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TOP FOOD VIET NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH BOBAE ASIA FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BOBAE ASIA FOOD
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 95 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
85 - 95 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Thuận Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thuận Quân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Dịch vụ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ TL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 125 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MAXSIM
125 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm