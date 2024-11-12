Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 125 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH MAXSIM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MAXSIM

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH MAXSIM

Mức lương
125 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 183

- 185 Nguyễn Hồng Đào, P14, Tân Bình ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 125 - 35 Triệu

Thay mặt BGĐ, điều hành toàn bộ cơ sở karaoke theo đúng quy định của Công ty.
Chịu trách nhiệm trước BGĐ về tình hình kinh doanh, hoạt động của cơ sở.
Tuyển dụng, đào tạo, setup nhân sự định biên cho cơ sở.
Sắp xếp, bố trí nhân sự làm việc.
Tiếp cơ quan chức năng kiểm tra, làm công tác ngoại giao.
Đánh giá thị trường, xu thế chung của thị trường.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn.
Đánh giá nhân sự.
Báo cáo tuần, tháng, quý, năm.
Quản lý tài sản, trang thiết bị cơ sở.
Chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Quản lý và vận hành các quy trình làm việc của từng bộ phận đảm bảo hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.
Chấp hành lệnh điều động của Ban Giám đốc.
Chế độ:
Bao ăn ở đối với nhân viên làm việc ở cơ sở các tỉnh: Tây Ninh, Gia Lai, Long An.
Booking 10%, thưởng target booking
Phụ cấp tiền ăn 30k/ngày công.
Và các chế độ khác khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 125 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt
Khả năng kiểm soát tốt công việc.
Có kỹ năng làm Kế hoạch, báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu, thị trường
Có ngoại hình là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MAXSIM Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ.
Thưởng booking
Thưởng service charge
Thưởng lợi nhuận
Thưởng tuyển dụng bộ phận CSKH
Bao ăn ở cho những nhân sự làm việc tại các tỉnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAXSIM

CÔNG TY TNHH MAXSIM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 202-204 đường Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

