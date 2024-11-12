Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 125 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH MAXSIM
- Hồ Chí Minh: 183
- 185 Nguyễn Hồng Đào, P14, Tân Bình ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 125 - 35 Triệu
Thay mặt BGĐ, điều hành toàn bộ cơ sở karaoke theo đúng quy định của Công ty.
Chịu trách nhiệm trước BGĐ về tình hình kinh doanh, hoạt động của cơ sở.
Tuyển dụng, đào tạo, setup nhân sự định biên cho cơ sở.
Sắp xếp, bố trí nhân sự làm việc.
Tiếp cơ quan chức năng kiểm tra, làm công tác ngoại giao.
Đánh giá thị trường, xu thế chung của thị trường.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn.
Đánh giá nhân sự.
Báo cáo tuần, tháng, quý, năm.
Quản lý tài sản, trang thiết bị cơ sở.
Chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Quản lý và vận hành các quy trình làm việc của từng bộ phận đảm bảo hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.
Chấp hành lệnh điều động của Ban Giám đốc.
Chế độ:
Bao ăn ở đối với nhân viên làm việc ở cơ sở các tỉnh: Tây Ninh, Gia Lai, Long An.
Booking 10%, thưởng target booking
Phụ cấp tiền ăn 30k/ngày công.
Và các chế độ khác khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 125 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng kiểm soát tốt công việc.
Có kỹ năng làm Kế hoạch, báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu, thị trường
Có ngoại hình là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH MAXSIM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng booking
Thưởng service charge
Thưởng lợi nhuận
Thưởng tuyển dụng bộ phận CSKH
Bao ăn ở cho những nhân sự làm việc tại các tỉnh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI