Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 125 - 35 Triệu

Mức lương 125 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183 - 185 Nguyễn Hồng Đào, P14, Tân Bình ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 125 - 35 Triệu

Thay mặt BGĐ, điều hành toàn bộ cơ sở karaoke theo đúng quy định của Công ty.

Chịu trách nhiệm trước BGĐ về tình hình kinh doanh, hoạt động của cơ sở.

Tuyển dụng, đào tạo, setup nhân sự định biên cho cơ sở.

Sắp xếp, bố trí nhân sự làm việc.

Tiếp cơ quan chức năng kiểm tra, làm công tác ngoại giao.

Đánh giá thị trường, xu thế chung của thị trường.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn.

Đánh giá nhân sự.

Báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

Quản lý tài sản, trang thiết bị cơ sở.

Chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Quản lý và vận hành các quy trình làm việc của từng bộ phận đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

Chấp hành lệnh điều động của Ban Giám đốc.

Chế độ:

Bao ăn ở đối với nhân viên làm việc ở cơ sở các tỉnh: Tây Ninh, Gia Lai, Long An.

Booking 10%, thưởng target booking

Phụ cấp tiền ăn 30k/ngày công.

Và các chế độ khác khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 125 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt

Khả năng kiểm soát tốt công việc.

Có kỹ năng làm Kế hoạch, báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu, thị trường

Có ngoại hình là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MAXSIM Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ.

Thưởng booking

Thưởng service charge

Thưởng lợi nhuận

Thưởng tuyển dụng bộ phận CSKH

Bao ăn ở cho những nhân sự làm việc tại các tỉnh.

