Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TK22/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Hỗ trợ Quản lý nhà hàng các công việc:
Phân công, giám sát quá trình làm vệ sinh, chuẩn bị, set up của nhân viên – đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của nhà hàng.
Giám sát quá trình ra món, quy chuẩn món ăn đúng với quy chuẩn của nhà hàng.
Phân công nhân viên thực hiện các công việc thu dọn, vệ sinh... khi kết thúc ca làm.
Điều động nhân viên hỗ trợ công việc cho các bộ phận, khu vực khác khi có yêu cầu.
Xử lý công việc phát sinh khi không có quản lý.
Hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh nằm ngoài khả năng của nhân viên phục vụ - đảm bảo không làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhà hàng
Trực tiếp hoặc phân công việc hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên phục vụ mới.
Kiểm tra công việc của nhân viên mới, để hỗ trợ - điều chỉnh.
Báo cáo công việc hàng ngày cho Quản lý vào cuối ca làm việc.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 20 tuổi trở lên.
Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin và năng động. Ngoại hình sáng.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Giao tiếp tiếng anh khá tốt, bằng Trung cấp trở lên
Kỹ năng xử lý tình huống & giải quyết vấn đề nhanh
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Thời gian làm việc:
Ca 8 tiếng: xoay ca
Ca 10 tiếng: ca gãy 9h - 14h và 17h - 22h

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Ca 8 tiếng (9-11M) + tip + thưởng
Ca 10 tiếng (11-13M, ca gãy) + tip + thưởng
06 tháng review lương/lần. Bao cơm trưa theo ca
Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... Thưởng doanh thu, thưởng nóng,...
Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực.
Khám sức khỏe hằng năm. Chính sách bảo hiểm theo luật
Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động.
Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định.
Công ty có chính sách hỗ trợ tài chính cho CB CNV có năng lực làm việc tốt và có thời gian cống hiến tại Công ty..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TK22/1-TK22/2-TK22/3-TK22/4-TK22/5-TK22/6 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

