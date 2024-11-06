Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159 Xa Lộ Hà Nội,Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý hàng hóa:

Kiểm đếm hàng hóa theo định kỳ và hỗ trợ đặt mua hàng hóa theo ngày, tuần và tháng.

Kiểm soát việc nhập hàng hóa theo đúng phiếu đặt hàng và tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm tra số chất lượng, số lượng, hạn sử dụng của hàng hóa trong ca.

Quản lý nhân sự:

Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên nghiệp vụ tại từng quầy.

Sắp xếp lịch làm, phân công công việc cho nhân viên.

Hướng dẫn, giám sát nhân viên trong ca làm việc theo đúng quy trình tiêu chuẩn của Công ty.

Vận hành ca:

Nhận bàn giao công việc từ ca trước theo đúng quy định

Kiểm tra, kiểm soát tiền mặt trong ca đầy đủ

Bảo quản tài sản, trang thiết bị tại cửa hàng.

Giải quyết các sự cố phát sinh trong ca làm việc

Hỗ trợ nhân viên phục vụ khách hàng trong giờ cao điểm.

Đảm bảo vệ sinh nhà hàng theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định của nhãn hàng.

Hỗ trợ tổng hợp các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của Cửa hàng trưởng.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng.

Có khả năng phân tích và xử lý vấn đề.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả.

Thành thạo Word, Excel.

Bằng trung cấp trở lên.

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm với vai trò tương tự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Mức Lương hấp dẫn + Thưởng Tháng 13 và Thưởng KPI năm, thưởng kết quả công việc tháng.

Các chế độ Bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của Công ty và Luật Lao động.

Hưởng chế độ phúc lợi xã hội tốt.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng.

Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Family Day, Olympic Day, Team Building

Lộ trình thắng tiến hàng năm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

