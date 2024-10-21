Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
- Hải Phòng: Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Quản lý các hoạt động của nhà hàng (có buffet)/bar, cafe.
Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.
Quản lý hàng hóa, tài sản
Quản lý đặt bàn
Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng
Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên
Thực hiện các công việc khác do ban TGĐ giao
Quản lý các hoạt động của nhà hàng (có buffet)/bar, cafe.
Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.
Quản lý hàng hóa, tài sản
Quản lý đặt bàn
Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng
Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên
Thực hiện các công việc khác do ban TGĐ giao
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng Tiếng Anh (biết thêm tiếng Nhật/Hàn là một lợi thế)
Hình thức ưa nhìn
Có khả năng giao tiếp tốt
Kinh nghiệm: đã từng làm giám sát nhà hàng
Có thể làm ca sáng (sáng sớm từ 5:15)/tối/ca gãy
Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ ăn ca hàng ngày
Chế độ lương phúc lợi theo quy định của Công ty (lương tháng 13, thưởng cuối năm, đi du lịch hàng năm, quà các dịp lễ, hàng năm xét tăng lương...)
Đảm bảo chế độ nghỉ phép
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI