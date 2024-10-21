Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quản lý các hoạt động của nhà hàng (có buffet)/bar, cafe. Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc. Quản lý hàng hóa, tài sản Quản lý đặt bàn Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Thực hiện các công việc khác do ban TGĐ giao

Quản lý các hoạt động của nhà hàng (có buffet)/bar, cafe.

Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.

Quản lý hàng hóa, tài sản

Quản lý đặt bàn

Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng

Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên

Thực hiện các công việc khác do ban TGĐ giao

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng Tiếng Anh (biết thêm tiếng Nhật/Hàn là một lợi thế) Hình thức ưa nhìn Có khả năng giao tiếp tốt Kinh nghiệm: đã từng làm giám sát nhà hàng Có thể làm ca sáng (sáng sớm từ 5:15)/tối/ca gãy

Có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng Tiếng Anh (biết thêm tiếng Nhật/Hàn là một lợi thế)

Hình thức ưa nhìn

Có khả năng giao tiếp tốt

Kinh nghiệm: đã từng làm giám sát nhà hàng

Có thể làm ca sáng (sáng sớm từ 5:15)/tối/ca gãy

Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ ăn ca hàng ngày Chế độ lương phúc lợi theo quy định của Công ty (lương tháng 13, thưởng cuối năm, đi du lịch hàng năm, quà các dịp lễ, hàng năm xét tăng lương...) Đảm bảo chế độ nghỉ phép Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Chế độ ăn ca hàng ngày

Chế độ lương phúc lợi theo quy định của Công ty (lương tháng 13, thưởng cuối năm, đi du lịch hàng năm, quà các dịp lễ, hàng năm xét tăng lương...)

Đảm bảo chế độ nghỉ phép

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin