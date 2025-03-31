Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Mức lương
600 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Khu công nghiệp Lương Điền
- Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 600 - 700 USD
1. Lập phương án giám sát thi công theo đúng bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.
2. Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ và tư vấn giám sát.
3. Giải quyết các vướng mắc với các Nhà thầu, Tư vấn, Nhà cung cấp;
Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chính quy trở lên. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.,... (Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Giao thông,...).
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
- Vi tính: sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
