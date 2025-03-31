Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Mức lương
600 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp Lương Điền

- Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 600 - 700 USD

1. Lập phương án giám sát thi công theo đúng bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.
2. Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ và tư vấn giám sát.
3. Giải quyết các vướng mắc với các Nhà thầu, Tư vấn, Nhà cung cấp;

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chính quy trở lên. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.,... (Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Giao thông,...).
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
- Vi tính: sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

