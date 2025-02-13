Tuyển Giám sát thi công nội thất Representative office of Mascot International Norway AS làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Representative office of Mascot International Norway AS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Lô CN 3.1 Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng của những mẫu vải và phụ kiện hàng may mặc theo quy định của công ty
• Theo dõi kết quả của kiểm tra và trao đổi với nhà cung cấp/ công ty mẹ tại Đan Mạch
• Cập nhật kết quả sau kiểm tra vào phần mềm SAP
• Làm báo cáo
• Thực hiện các công việc khác phù hợp với vị trí làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan (ưu tiên ngành may)
• Chấp nhận sinh viên ngành may mới tốt nghiệp
• Tiếng Anh, Vi tính tốt
• Có tính tỉ mỉ, chính xác, chăm chỉ
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thí nghiệm hoặc trong ngành may mặc
• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Phúc lợi:
- Làm việc giờ hành chính, môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Tại Representative office of Mascot International Norway AS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Representative office of Mascot International Norway AS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
