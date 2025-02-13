Tuyển Giám sát thi công nội thất Representative office of Mascot International Norway AS làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô CN 3.1 Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Giám sát thi công nội thất

• Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng của những mẫu vải và phụ kiện hàng may mặc theo quy định của công ty

• Theo dõi kết quả của kiểm tra và trao đổi với nhà cung cấp/ công ty mẹ tại Đan Mạch

• Cập nhật kết quả sau kiểm tra vào phần mềm SAP

• Làm báo cáo

• Thực hiện các công việc khác phù hợp với vị trí làm việc

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan (ưu tiên ngành may)

• Chấp nhận sinh viên ngành may mới tốt nghiệp

• Tiếng Anh, Vi tính tốt

• Có tính tỉ mỉ, chính xác, chăm chỉ

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thí nghiệm hoặc trong ngành may mặc

• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Phúc lợi:

- Làm việc giờ hành chính, môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại

Phúc lợi tại Representative office of Mascot International Norway AS

