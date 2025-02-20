Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu công nghiệp Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Giám sát thi công nội thất

• Lập kế hoạch triển khai thi công theo tiến độ được giao, đề xuất vật tư - thiết bị theo kế hoạch triển khai thi công. Bóc tách khối lượng, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án.

• Quản lý, hướng dẫn và giám sát công tác thi công PCCC các nhà thầu, tổ đội nhân công trên công trường đảm bảo đáp ứng chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

• Giám sát thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng (hồ sơ nghiệm thu), hồ sơ hoàn công, nghiệm thu khối lượng, hồ sơ thanh quyết toán.

• Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

• Tổ chức giám sát, quản lý vật tư, chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.

Yêu cầu ứng viên

- Giới tính: Nam

- Có am hiểu về lĩnh vực PCCC: Các tiêu chuẩn, quy định về PCCC

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan ( Các trường kỹ thuật: PCCC , Xây dựng, Kiến trúc,...)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp, tự tin, năng động, làm việc độc lập.

- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo: Word, Execl, Autocad

