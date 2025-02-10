Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION
- Long An: Bến Lức ...và 1 địa điểm khác, Huyện Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy, chăm sóc trẻ theo nguyên lý trường Việt Anh.
- Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo quy định của nhà trường.
- Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do trường tổ chức.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
- Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo trường và theo chủ đề học tập.
- Tham gia hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy.
- Giao tiếp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ khi ở trường.
- Đón, trả trẻ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 1 năm kinh nghiệm giảng dạy
- Có kiến thức sư phạm
- Tâm lý học sinh
- Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
- Giọng nói chuẩn
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng xử lý tình huống
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
- Thực hiện chế độ thử việc 2 tháng theo Luật Lao Động
- Chính sách ăn sáng và trưa miễn phí 100% tại trường
- Chế độ BH Xã Hội, BH Y Tế, BH Thất Nghiệp
- Chế độ nâng lương: theo quy chế lương công ty, được đánh giá xét tăng lương theo năng lực và đóng góp thực tế và tối thiểu 1 lần/năm
- Chế độ nghỉ: phép năm, nghỉ lễ theo quy định chung của nhà nước.
- Tham gia tập huấn đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển bản thân.
- Chương trình ưu đãi học phí tại trường liên cấp Việt Anh (K-12)
- Thưởng các dịp lễ, Tết
- Hoạt động teambuilding cùng nhà trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI