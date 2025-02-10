Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Giảng dạy, chăm sóc trẻ theo nguyên lý trường Việt Anh.

- Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo quy định của nhà trường.

- Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do trường tổ chức.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

- Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo trường và theo chủ đề học tập.

- Tham gia hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

- Giao tiếp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ khi ở trường.

- Đón, trả trẻ.

- Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên

- Từ 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

- Có kiến thức sư phạm

- Tâm lý học sinh

- Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

- Giọng nói chuẩn

- Kỹ năng quản lý

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Lương , phụ cấp, hoa hồng chủ nhiệm

- Thực hiện chế độ thử việc 2 tháng theo Luật Lao Động

- Chính sách ăn sáng và trưa miễn phí 100% tại trường

- Chế độ BH Xã Hội, BH Y Tế, BH Thất Nghiệp

- Chế độ nâng lương: theo quy chế lương công ty, được đánh giá xét tăng lương theo năng lực và đóng góp thực tế và tối thiểu 1 lần/năm

- Chế độ nghỉ: phép năm, nghỉ lễ theo quy định chung của nhà nước.

- Tham gia tập huấn đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển bản thân.

- Chương trình ưu đãi học phí tại trường liên cấp Việt Anh (K-12)

- Thưởng các dịp lễ, Tết

- Hoạt động teambuilding cùng nhà trường

