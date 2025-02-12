Tuyển Giáo viên Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Giảng dạy, chăm sóc, phụ đạo cho học sinh các khối 10,11,12 theo chương trình đào tạo.
- Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý, Tin học, Toán
- Độ tuổi: Từ 22 trở lên
- Giới tính: Nam/Nữ
Lương và phúc lợi:
Lương cơ bản: 12tr – 16trđ/ tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,…
- Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định…
- Xe đưa rước giáo viên nếu ở xa (Khởi hành từ 6h20 sáng – Về TPHCM từ 16h00 cùng ngày)
Địa điểm:
Trụ sở Tập đoàn: Quận Bình Tâm, TPHCM
Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) Thì Được Hưởng Những Gì
Xe đưa đón
Xe đưa rước nhân viên; Khám sức khỏe định kỳ; Lương tháng 13; Nghỉ mát hàng năm
Xe đưa rước nhân viên; Khám sức khỏe định kỳ; Lương tháng 13; Nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
