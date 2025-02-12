Tuyển Giáo viên Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Giảng dạy, chăm sóc, phụ đạo cho học sinh các khối 10,11,12 theo chương trình đào tạo.

- Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý, Tin học, Toán

- Độ tuổi: Từ 22 trở lên

- Giới tính: Nam/Nữ

Lương và phúc lợi:

 Lương cơ bản: 12tr – 16trđ/ tháng

 Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,…

- Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định…

- Xe đưa rước giáo viên nếu ở xa (Khởi hành từ 6h20 sáng – Về TPHCM từ 16h00 cùng ngày)

Địa điểm:

Trụ sở Tập đoàn: Quận Bình Tâm, TPHCM

Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón

Xe đưa rước nhân viên; Khám sức khỏe định kỳ; Lương tháng 13; Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)

