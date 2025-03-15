Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Trung tâm Thị xã Quảng Yên, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Giảng dạy, luyện thi IELTS cho học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn.
Chấm & chữa bài tập 2 kỹ năng Speaking & Writing.
Độ tuổi học viên: 13 - 18 tuổi.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh/ IELTS từ 06 tháng trở lên.
Yêu thích lĩnh vực giáo dục, nhiệt huyết với nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (trao đổi) + các chế độ phụ cấp.
Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật định (BHXH, BHYT,...)
Được training bài bản, chuyên nghiệp.
Tham gia các chương trình YEP, team building,... hằng năm.
Môi trường giáo dục chuyên nghiệp, cởi mở, đa văn hóa. Đồng nghiệp vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn A17 Dự án MKL, khu 4, Hồng Hải, Hạ Long, QN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

