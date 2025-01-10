Tuyển Giáo viên tiếng Đức Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 70 Triệu

Giáo viên tiếng Đức Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 70 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát

Giáo viên tiếng Đức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Đức Tại Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát

Mức lương
20 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương 20 - 70 Triệu

1. Sơ lược về công ty
- Công ty hoạt động trong hơn 10 năm ở lĩnh vực cung cấp nhân lực cho thị trường nước ngoài thông qua các chương trình Du học và Xuất khẩu lao động. Thị trường truyền thống của công ty là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện công ty tiếp tục mở rộng thêm các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở châu Âu, Úc, Mỹ…
- Về cơ sở vật chất:
• tại Hà Nội: 2 tòa biệt thự liền kề làm khối văn phòng và các tòa Trung tâm đào tạo tiếng Nhật-Đức-Anh, kí túc xá cho học viên
• tại Ninh Bình: trung tâm đào tạo ngoại ngữ và khối văn phòng
- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và hai thứ 7 trong một tháng. Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 17h, nghỉ trưa 01 tiếng
2. Mô tả công việc
• Chịu trách nhiệm phiên dịch các buổi họp, làm việc, gặp gỡ của Ban Lãnh đạo và đối tác Đức. Các buổi gặp gỡ giữa Công ty và đối tác sẽ có hai hình thức: qua zoom và trực tiếp
• Truyền tải nội dung các buổi làm việc giữa BLĐ và đối tác đến các phòng ban liên quan
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các kế hoạch công việc cung ứng nhân lực
• Chủ động làm việc với đối tác trong suốt quá trình triển khai kế hoạch cung ứng nhân lực nhằm làm rõ các yêu cầu, mong muốn...của cả hai bên (công ty và đối tác)

Với Mức Lương 20 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát

Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Huyền

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

