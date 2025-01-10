Tuyển Giáo viên tiếng Đức Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 70 Triệu

1. Sơ lược về công ty

- Công ty hoạt động trong hơn 10 năm ở lĩnh vực cung cấp nhân lực cho thị trường nước ngoài thông qua các chương trình Du học và Xuất khẩu lao động. Thị trường truyền thống của công ty là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện công ty tiếp tục mở rộng thêm các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở châu Âu, Úc, Mỹ…

- Về cơ sở vật chất:

• tại Hà Nội: 2 tòa biệt thự liền kề làm khối văn phòng và các tòa Trung tâm đào tạo tiếng Nhật-Đức-Anh, kí túc xá cho học viên

• tại Ninh Bình: trung tâm đào tạo ngoại ngữ và khối văn phòng

- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và hai thứ 7 trong một tháng. Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 17h, nghỉ trưa 01 tiếng

2. Mô tả công việc

• Chịu trách nhiệm phiên dịch các buổi họp, làm việc, gặp gỡ của Ban Lãnh đạo và đối tác Đức. Các buổi gặp gỡ giữa Công ty và đối tác sẽ có hai hình thức: qua zoom và trực tiếp

• Truyền tải nội dung các buổi làm việc giữa BLĐ và đối tác đến các phòng ban liên quan

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các kế hoạch công việc cung ứng nhân lực

• Chủ động làm việc với đối tác trong suốt quá trình triển khai kế hoạch cung ứng nhân lực nhằm làm rõ các yêu cầu, mong muốn...của cả hai bên (công ty và đối tác)