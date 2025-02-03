Tuyển Giáo viên tiếng Đức Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 65 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Đức Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 65 Triệu

Cengroup
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Cengroup

Giáo viên tiếng Đức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Đức Tại Cengroup

Mức lương
35 - 65 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Golden Palm, 21 Lê Văn Lương

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương 35 - 65 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Xây dựng, phát triển giáo án đào tạo chi tiết cho từng buổi giảng dạy, theo từng bài giảng theo khung chương trình đào tạo Tiếng Đức theo định hướng của Công ty theo các cấp độ ngôn ngữ (A1, A2, B1, ôn thi B1)
• Xây dựng, góp ý phát triển phân bổ chương trình chi tiết đào tạo Tiếng Đức theo từng bài học, từng buổi học (Sitzung) làm cơ sở để thực hiện giảng dạy đồng nhất theo các cấp độ ngôn ngữ
• Thực hiện các giờ giảng dạy chương trình Tiếng Đức theo sự phân công, sắp xếp và được thống nhất với Quản lý chương trình Tiếng Đức hoặc người được ủy quyền/ phân công quản lý
• Tham gia/ cùng phối hợp thực hiện xây dựng và phát triển nội dung ôn thi, Test giữa khóa, cuối khóa theo từng cấp độ ngôn ngữ
• Áp dụng, tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí và các công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động dạy-học của giáo viên và học viên
• Hỗ trợ công tác tìm kiếm, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, trợ giảng
• Lên kế hoạch và thực hiện dự giờ, kiểm tra giáo án giảng dạy, kèm cặp trợ giảng (nếu cần, theo sự phân công) nhằm đảm bảo nội dung các buổi ôn luyện được trợ giảng thực hiện theo đúng khung chương trình giảng dạy đã được thực hiện theo kế hoạch giảng dạy đã được xây dựng
• Tham gia các chương trình kiểm tra và huấn luyện (nếu cần và theo yêu cầu thực tế) để chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng giảng dạy

Với Mức Lương 35 - 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cengroup Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cengroup

Cengroup

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

