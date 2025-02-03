Tuyển Giáo viên tiếng Đức Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 65 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Đức Tại Cengroup
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Golden Palm, 21 Lê Văn Lương
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương 35 - 65 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Xây dựng, phát triển giáo án đào tạo chi tiết cho từng buổi giảng dạy, theo từng bài giảng theo khung chương trình đào tạo Tiếng Đức theo định hướng của Công ty theo các cấp độ ngôn ngữ (A1, A2, B1, ôn thi B1)
• Xây dựng, góp ý phát triển phân bổ chương trình chi tiết đào tạo Tiếng Đức theo từng bài học, từng buổi học (Sitzung) làm cơ sở để thực hiện giảng dạy đồng nhất theo các cấp độ ngôn ngữ
• Thực hiện các giờ giảng dạy chương trình Tiếng Đức theo sự phân công, sắp xếp và được thống nhất với Quản lý chương trình Tiếng Đức hoặc người được ủy quyền/ phân công quản lý
• Tham gia/ cùng phối hợp thực hiện xây dựng và phát triển nội dung ôn thi, Test giữa khóa, cuối khóa theo từng cấp độ ngôn ngữ
• Áp dụng, tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí và các công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động dạy-học của giáo viên và học viên
• Hỗ trợ công tác tìm kiếm, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, trợ giảng
• Lên kế hoạch và thực hiện dự giờ, kiểm tra giáo án giảng dạy, kèm cặp trợ giảng (nếu cần, theo sự phân công) nhằm đảm bảo nội dung các buổi ôn luyện được trợ giảng thực hiện theo đúng khung chương trình giảng dạy đã được thực hiện theo kế hoạch giảng dạy đã được xây dựng
• Tham gia các chương trình kiểm tra và huấn luyện (nếu cần và theo yêu cầu thực tế) để chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng giảng dạy
Với Mức Lương 35 - 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Cengroup Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cengroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
