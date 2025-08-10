Tuyển Giáo viên tiếng Đức CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương Thỏa thuận

-Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ được giao

-Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế thể hiện theo Bảng đánh giá KPI hàng tháng, các chương trình thao giảng định kỳ của công ty

- Có trách nhiệm phối kết hợp với cấp trên và đồng nghiệp để báo cáo về quản lý chất lượng tiếng, ý thức của học sinh lớp mình phụ trách, làm việc theo sự sắp xếp của phòng do Trưởng bộ phận và Quản lý đào tạo giao phó.

-Nếu giáo viên làm nghiệp vụ tài liệu Online: Xây dựng giáo trình dạy học, làm Slide bài giảng, lên chương trình bài giảng. Đối với việc dạy trực tuyến Giáo viên dạy online cần đảm bảo các công cụ giảng dạy như bảng, bút, hình ảnh và video minh họa, webcam, tai nghe, mic,… cho các họ viên để tăng tính phản xạ của học viên và có các dẫn chứng cụ thể cho học viên

Máy tinh có kết nối wifi và đảm bảo nguồn mạng ổn định không bị giật ảnh hưởng đến quá trình học của học viên

- Các chế độ Giáo viên dạy Partime trong các trường hợp bố trí được các nghiệp vụ khác Quản lý sẽ trao đổi tùy từng thời điểm để đảm bảo tiến độ công việc : VD làm tài liệu đào tạo, biên phiên dịch hồ sơ, dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, dạy ôn thi các kỹ năng,

- Yêu cầu về kỹ năng sử dụng các phần mềm và các ứng dụng giảng dạy trực tuyến:

+ Biết cách sử dụng các ứng dụng và phần mềm soạn giáo án trực tuyến như.và các ứng dụng dạy học trực tuyến miễn phí

+ Kỹ năng giảng dạy –giao tiếp – tương tác truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.

+ Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc đảm bảo khối lượng kiến thức được truyền đạt đầy đủ đến học viên trong khoảng thời gian theo đúng quy định

- Ngoài giờ dạy nhân viên Fulltime sẽ làm các nghiệp vụ khác theo sự phân công của công ty: Vd nghiệp vụ tuyển sinh, làm tài liệu đào tạo, biên phiên dịch hồ sơ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi từ 20 đến 45 tuổi

-Có trình độ tiếng Đức từ B2 trở lên

-Có khả năng ôn luyện cho học viên đủ khả năng tham gia kỳ thi B1 tiếng Đức là lợi thế.

– Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, có kiến thức tổng quan về văn hóa đất nước Đức

– Yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương thỏa thuận theo năng lực +thưởng xuất cảnh+ các loại phụ cấp: Ăn trưa, điện thoại…

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh,…

- Chế độ Bảo hiểm phép năm, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

- Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Đức

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

- Loại hình công việc:

+ Giờ làm việc fullitme: từ 8h đến 17h nghỉ trưa 1h từ 12h đến 13h, làm từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ 7 trong tháng

+ Nếu bạn chọn Giáo viên Partime 6h/ngày: sáng từ 8h đến 11h00, chiều từ 13h đến 16h00, làm từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

