Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 2 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng các ngày Lễ, Tết., Quận Đống Đa

Nhận yêu cầu mua hàng / xác định nhu cầu mua hàng;

Lên kế hoạch, lập phê duyệt mua hàng;

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng là 3;

Lựa chọn nhà cung cấp hợp lý, đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty;

Đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thu mua với nhà cung cấp (nhập hàng / trả hàng...). Hỗ trợ Giám đốc công ty trong việc xem xét và đánh giá hợp đồng cung ứng;

Lưu giữ toàn bộ hồ sơ đánh giá nhà cung ứng;

Theo dõi, cập nhật danh mục nhà cung ứng chính thức theo quy định của công ty;

Lên kế hoạch nhận hàng. Phối hợp với Thủ kho để nhận hàng;

Kiểm tra chất lượng, số lượng, chỉ tiêu hàng so với hợp đồng và so sánh với sản phẩm mẫu nhận được trước đó;

Nhận chứng từ và phối hợp với kế toán thanh toán tiền mua hàng.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao

Từng làm trong ngành du lịch/ nhà hàng khách sạn/ tổ chức sự kiện là một lợi thế

Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận

Có trách nhiệm cao trong công việc

Mức lương: 9 - 12 triệu (thoả thuận theo năng lực)

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Địa điểm làm việc: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

