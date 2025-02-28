Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: Trung Tâm Đào Tạo Cần Thơ, G2
- 1 đường Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ, Cái Răng, Cái Răng, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Chịu trách nhiệm Giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp cho học viên tại Trung tâm đào tạo ngoại ngữ
Phát triển bài giảng, tài liệu giảng dạy cho học viên
Kiểm tra, báo cáo và đánh giá trình độ của học viên theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ độ tuổi từ 22-30
Trình độ tiếng Nhật: N2, N3 có kinh nghiệm giảng dạy từ 6 tháng trở lên
Chăm chỉ, nhiệt huyết, hoạt ngôn và xử lý tình huống nhanh gọn
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với Công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7,000,000 - 9,000,000đ/tháng deal khi phỏng vấn (thử việc 2 tháng)
Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật
Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
