Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần US Masterbatch làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2,000 USD

Mức lương 500 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, CT1 - VP2 - 01 Mỹ Đình Plaza 2 - Số 2 Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 500 - 2,000 USD

- Tiếp cận khách hàng được phân công, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng trở nên sâu sắc hơn.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới , mở rộng thị trường bán hàng

- Chủ động thực hiện các hình thức quảng bá sản phẩm trên các nền tảng xã hội , tạo mối quan hệ với khách hàng ,duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp hơn với khách hàng .

- Thực hiện các nghiệp vụ sale : chốt đơn , làm hợp đồng , lên đơn hàng cho nhà máy , kết hợp bộ phận khác để giao hàng và chứng từ đến địa điểm yêu cầu của khách, gửi mẫu , làm việc với khách ( về kết quả, thương lượng về giá cả, phương thức thanh toán , hình thức giao hàng).

- Tiếp khách khi có khách hàng sang thăm hoặc đi thăm khách .

- Hoàn thành các báo cáo đánh giá hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (HSK5 trở lên)

Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (HSK5 trở lên)

- Có hiểu biết về bán hàng quốc tế và có kinh nghiệm sale từ 01 năm trở lên.

- Có đam mêm với nghề sale và muốn phát triển sự nghiệp bằng nghề sale.

- Có đạo đức tốt , có tâm với nghề , chịu được áp lực công việc , nhanh nhẹn, kiên trì, nhiệt tình, biết lắng nghe, biết thấu hiểu , giao tiếp tốt, thuyết phục tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần US Masterbatch Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần US Masterbatch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin