Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường Phạm Hùng phường Hòa Phú tp TDM BD, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Hỗ trợ công việc phòng tổng vụ
Mức lương thỏa thuận khi đến phỏng vấn trực tiếp
Phối hợp với các bộ phận khi trường học có hoạt động
Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm. Nếu chưa có sẽ được đào tạo
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 đến 35
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Nghe, nói, đọc, viết tiếng Hoa
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
