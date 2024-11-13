Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Phạm Hùng phường Hòa Phú tp TDM BD, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Hỗ trợ công việc phòng tổng vụ

Mức lương thỏa thuận khi đến phỏng vấn trực tiếp

Phối hợp với các bộ phận khi trường học có hoạt động

Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm. Nếu chưa có sẽ được đào tạo

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 đến 35

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Nghe, nói, đọc, viết tiếng Hoa

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin