Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 30/7 đường Vĩnh Phú 14, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện nhập – xuất hàng hóa theo đơn hàng, phiếu giao hàng nội bộ; kiểm tra đầy đủ chứng từ, tình trạng và hạn sử dụng hàng hóa.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho đảm bảo gọn gàng, an toàn, thuận tiện xuất nhập.

Đóng gói hàng hóa đúng quy chuẩn, phân loại theo đơn hàng và đơn vị vận chuyển.

Bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển, tiếp nhận hàng hoàn trả, đảm bảo tuân thủ quy trình, tránh thất thoát – hư hỏng.

Bốc xếp, di chuyển hàng hóa theo điều động của Quản lý kho.

Vệ sinh kho bãi, kiểm tra hàng tồn định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Tham gia công tác kiểm kê kho định kỳ, phối hợp với các bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý Kho.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam giới, tuổi từ 22 – 30. Ưu tiên có bằng lái xe Ô tô

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm kho, bốc xếp, đóng gói, phụ kho là lợi thế

Thể lực tốt, nhanh nhẹn, làm việc có trách nhiệm, chịu được áp lực cao

Cẩn thận, trung thực, có tính kỷ luật

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7,000,000đ ++ Phụ cấp.

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc

Review Lương 1 năm/1 lần đầu năm. Lộ trình thăng tiến minh bạch và công khai

Nghỉ mát 1 năm /1 lần, Sinh nhật công ty, sinh nhật nhân viên,

Thưởng ngày lễ lớn 30/4-1/5, 2/9, tết dương lịch,…

Chế độ BHXH và các chế độ chính sách khác theo bộ luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.