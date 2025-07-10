Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn
- Bình Dương: 30/7 đường Vĩnh Phú 14, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện nhập – xuất hàng hóa theo đơn hàng, phiếu giao hàng nội bộ; kiểm tra đầy đủ chứng từ, tình trạng và hạn sử dụng hàng hóa.
Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho đảm bảo gọn gàng, an toàn, thuận tiện xuất nhập.
Đóng gói hàng hóa đúng quy chuẩn, phân loại theo đơn hàng và đơn vị vận chuyển.
Bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển, tiếp nhận hàng hoàn trả, đảm bảo tuân thủ quy trình, tránh thất thoát – hư hỏng.
Bốc xếp, di chuyển hàng hóa theo điều động của Quản lý kho.
Vệ sinh kho bãi, kiểm tra hàng tồn định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Tham gia công tác kiểm kê kho định kỳ, phối hợp với các bộ phận liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý Kho.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm kho, bốc xếp, đóng gói, phụ kho là lợi thế
Thể lực tốt, nhanh nhẹn, làm việc có trách nhiệm, chịu được áp lực cao
Cẩn thận, trung thực, có tính kỷ luật
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc
Review Lương 1 năm/1 lần đầu năm. Lộ trình thăng tiến minh bạch và công khai
Nghỉ mát 1 năm /1 lần, Sinh nhật công ty, sinh nhật nhân viên,
Thưởng ngày lễ lớn 30/4-1/5, 2/9, tết dương lịch,…
Chế độ BHXH và các chế độ chính sách khác theo bộ luật lao động hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
