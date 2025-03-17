Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
40 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 40 - 100 Triệu

* Thời gian làm việc: 8 am - 5 pm từ T2 - T6
* Mô tả công việc:
- Làm phiên dịch/biên dịch viên từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại để liên kết kinh doanh với đối tác
- Giao tiếp với các bộ phận liên quan của Trụ sở chính của Đối tác để báo cáo về sự liên kết kinh doanh với đối tác và công ty.
- Xử lý các công việc cần thiết như một nhân viên hành chính cho sự liên kết kinh doanh trên;
- Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh cho phân khúc bán lẻ như nghiên cứu thị trường, phỏng vấn với các chuyên gia và thảo luận với các bộ phận liên quan của đối tác, v.v.
- Các nhiệm vụ khác sẽ được yêu cầu bởi người quản lý

Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

{BẮT BUỘC}
- Bằng đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Tiếng Anh: Trình độ nâng cao (Ưu tiên Ielts 7.0+)
- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.
- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt; tinh thần làm việc nhóm, trách nhiệm, chủ động, chăm chỉ.
- Khả năng làm việc dưới áp lực.
- Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng thành thạo.
{ƯU TIÊN}
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng bán lẻ.
- Có kinh nghiệm làm phiên dịch/biên dịch viên trong ngân hàng bán lẻ.

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13.
- Review lương: 1 lần/năm.
- Thưởng hiệu suất công việc
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế & tai nạn.
- Du lịch công ty.
- Tiệc tất niên
- 16 ngày nghỉ phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

