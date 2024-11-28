Tuyển HR Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Xây dựng và duy trì nguồn dữ liệu ứng viên chất lượng.

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và hồ sơ pháp lý liên quan.

Theo dõi và thực hiện các chính sách nhân sự (bảo hiểm, lương thưởng, chính sách phúc lợi).

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân viên.

Quản lý việc chấm công, tính lương và các vấn đề liên quan.

Giải quyết các vấn đề khiếu nại, thắc mắc về chính sách lao động.

Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Hỗ trợ các sự kiện nội bộ và các hoạt động truyền thông nội bộ.

Phụ trách chung các công việc hành chính văn phòng.

Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh

Kỹ năng tin học văn phòng (PowerPoint, Word, Excel, ...)

Khả năng phân tích, tư duy logic, nhạy bén với các con số

Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

Tự tin, trách nhiệm, chủ động, năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo

Khả năng thích nghi nhanh và linh hoạt với các yêu cầu trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

Các quyền lợi, chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và Tập đoàn

Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng, công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm của Công ty.

Quyền lợi sử dụng các sản phẩm nội bộ và của các Công ty trong tập đoàn với ưu đãi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

