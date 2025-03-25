Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hải Dương thu nhập 16 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Hỗ trợ người dùng về các vấn đề IT: Windows, Office, outlook, antivirus, VPN…
Vận hành các thiết bị văn phòng: Máy in, máy chiếu, máy chấm công, thiết bị VoIP…
Báo cáo với cấp trên về tình trạng sử dụng thiết bị, các lỗi đã xử lý cho người dùng.
Làm việc trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành CNTT, Tin học, Điện tử viễn thông.
Có kinh nghiệm cài đặt, xử lý lỗi trên các hệ điều hành: Windows 10/11
Thành thạo trong việc hỗ trợ nền tảng Microsoft 365: Outlook, Teams, Sharepoint.
Hiểu biết cơ bản về hệ thống mạng LAN, WAN.
Có kinh nghiệm làm việc với với các công ty, đối tác nước ngoài là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý ticket và một lợi thế.
Tiếng Anh đọc viết tốt, giao tiếp chuyên ngành cơ bản (bắt buộc).
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.
Ưu tiên những ứng viên ở khu vực TP Hải Dương và lân cận.
Chấp nhận làm ca nếu có yêu cầu.
Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 16-18 triệu ++ (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
14 ngày nghỉ phép/năm
Lương tháng 13, review lương định kỳ
Thưởng công đoàn,chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Thời gian làm việc từ T2 đến T6 (làm việc theo ca nếu có yêu cầu).
Hỗ trợ làm ca: 130% lương nếu có yêu cầu làm ca.
Hỗ trợ tiền làm ngoài giờ nếu cần phải làm thêm.
Hỗ trợ tiền bữa ăn tại nhà máy (700.000đ/tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
