Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Văn phòng số 201 Đ.Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

• Hỗ trợ sales quản lý thông tin tỷ lệ, thời gian chăm sóc khách hàng để gia tăng doanh thu;

• Hỗ trợ phòng kinh doanh các công việc: soạn thảo báo giá, hợp đồng, công văn, giấy tờ gửi cho khách hàng và đối tác;

• Tiếp nhận và giải quyết các phản hồi của khách hàng khi có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh;

• Cập nhật doanh số bán hàng, tổng hợp lập báo cáo theo tuần, tháng, quý, năm;

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Tài chính, Kế toán,...

Kinh nghiệm - Kỹ năng:

Có từ 3 năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong các mảng liên quan như: Sales admin, Lead kinh doanh,...

Thành thạo Google Sheets/Excel, biết xây dựng báo cáo, phân tích dữ liệu nhân sự.

Có kiến thức nền tảng về C&B (lương thưởng, chế độ chính sách, đánh giá nhân sự) và tuyển dụng nội bộ.

Tư duy - Tố chất:

Tư duy nhanh nhạy, có khả năng xử lý số liệu nhân sự logic, làm việc có hệ thống, chi tiết, cẩn thận.

Chủ động, trách nhiệm, tư duy cải tiến liên tục.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 14 – 16 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực) + phụ cấp + thưởng % doanh thu phòng + thưởng hiệu quả kinh doanh.

Phụ cấp: 42.000 VNĐ/ngày làm việc.

Các chính sách phúc lợi:

Được đào tạo chuyên sâu, làm việc trực tiếp với Giám đốc Kinh doanh, Trưởng phòng, Trưởng nhóm Kinh doanh.

Cơ hội tham gia các dự án hệ thống nhân sự lớn: OKRs – lương thưởng – hệ thống năng lực – dữ liệu nhân sự.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, có lộ trình phát triển rõ ràng.

Đóng BHXH – BHYT đầy đủ theo quy định.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm + nghỉ Lễ/Tết theo luật lao động Việt Nam.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, …

Ưu đãi học phí: Giảm 38% học phí các khóa IELTS tại LangGo.

Ưu đãi học phí : Giảm 100% học phí các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Langmaster.

Tham gia các khóa học đào tạo nội bộ, các khóa seminar/workshop tại Trường Doanh nhân HBR.

Được tham gia đầy đủ các hoạt động nội bộ: Team Building, Year End Party, Teabreak, Happy Friday, văn hóa doanh nghiệp thường niên,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin