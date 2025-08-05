Tuyển Tiếng Trung FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

1. Quản lý nhân sự bộ phận an ninh:

Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới; sắp xếp ca làm việc; giám sát chấm công và xử lý vi phạm; đánh giá định kỳ hiệu suất công việc. Báo cáo hàng tuần cho cấp trên và thực hiện các đề xuất hành chính.

2. Giám sát an toàn:

Quản lý hệ thống CCTV, báo động và kiểm soát ra vào, đảm bảo an ninh cho người ra vào và tài sản.

3. Báo cáo và phối hợp:

Lập báo cáo hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng; kịp thời báo cáo các sự cố nghiêm trọng cho cấp trên và đề xuất phương án xử lý.

4. Quản lý tài sản và thiết bị:

Giám sát tình trạng vận hành của thiết bị, sắp xếp bảo trì hoặc thay thế khi cần; phụ trách phát đồng phục và trang thiết bị cho nhân viên.