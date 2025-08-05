Tuyển Tiếng Trung FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD
- Hồ Chí Minh: Góc đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
1. Quản lý nhân sự bộ phận an ninh:
Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới; sắp xếp ca làm việc; giám sát chấm công và xử lý vi phạm; đánh giá định kỳ hiệu suất công việc. Báo cáo hàng tuần cho cấp trên và thực hiện các đề xuất hành chính.
2. Giám sát an toàn:
Quản lý hệ thống CCTV, báo động và kiểm soát ra vào, đảm bảo an ninh cho người ra vào và tài sản.
3. Báo cáo và phối hợp:
Lập báo cáo hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng; kịp thời báo cáo các sự cố nghiêm trọng cho cấp trên và đề xuất phương án xử lý.
4. Quản lý tài sản và thiết bị:
Giám sát tình trạng vận hành của thiết bị, sắp xếp bảo trì hoặc thay thế khi cần; phụ trách phát đồng phục và trang thiết bị cho nhân viên.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc liên quan
3. Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng
4. Thành thạo tin học văn phòng
5. Kỹ năng quản lý và điều phối đội nhóm
6. Khả năng sắp xếp điều phối công việc
