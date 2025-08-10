Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý
Hạch toán hoá đơn, kiểm soát chi phí – công nợ phát sinh.
Tính lương – hoa hồng, lập phiếu thu chi
Giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán/Lập báo cáo lãi lỗ, tờ khai thuế, hạch toán chứng từ phát sinh
Lập BCTC – Báo cáo TNCN cuối năm
Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi 28 – 38
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chuyên ngành Kế toán)
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên (ưu tiên F&B) mạnh về báo cáo tài chính
Cẩn thận – trung thực – chịu áp lực tốt
Thành thạo báo cáo tài chính, nghiệp vụ thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 16 -18tr (Tùy năng lực +Tip tuần: 900-1tr)
Được hưởng lương tháng thứ 13. Có chế độ thưởng theo năng lực cống hiến.
Cơm trưa chất lượng tại nhà hàng; hỗ trợ chi phí gửi xe tại bãi.
Thưởng Tết Dương Lịch; 30/4 &1/5; 2/9
Teambuilding hằng năm.
Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước.
Làm việc 44 giờ/ tuần (Nghỉ chủ nhật và thứ 7 cách tuần)
Môi trường chuyên nghiệp - ổn định - lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120-120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

