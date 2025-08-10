Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý
Hạch toán hoá đơn, kiểm soát chi phí – công nợ phát sinh.
Tính lương – hoa hồng, lập phiếu thu chi
Giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán/Lập báo cáo lãi lỗ, tờ khai thuế, hạch toán chứng từ phát sinh
Lập BCTC – Báo cáo TNCN cuối năm
Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi 28 – 38
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chuyên ngành Kế toán)
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên (ưu tiên F&B) mạnh về báo cáo tài chính
Cẩn thận – trung thực – chịu áp lực tốt
Thành thạo báo cáo tài chính, nghiệp vụ thuế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 16 -18tr (Tùy năng lực +Tip tuần: 900-1tr)
Được hưởng lương tháng thứ 13. Có chế độ thưởng theo năng lực cống hiến.
Cơm trưa chất lượng tại nhà hàng; hỗ trợ chi phí gửi xe tại bãi.
Thưởng Tết Dương Lịch; 30/4 &1/5; 2/9
Teambuilding hằng năm.
Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước.
Làm việc 44 giờ/ tuần (Nghỉ chủ nhật và thứ 7 cách tuần)
Môi trường chuyên nghiệp - ổn định - lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
