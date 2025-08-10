Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý

Hạch toán hoá đơn, kiểm soát chi phí – công nợ phát sinh.

Tính lương – hoa hồng, lập phiếu thu chi

Giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán/Lập báo cáo lãi lỗ, tờ khai thuế, hạch toán chứng từ phát sinh

Lập BCTC – Báo cáo TNCN cuối năm

Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi 28 – 38

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chuyên ngành Kế toán)

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên (ưu tiên F&B) mạnh về báo cáo tài chính

Cẩn thận – trung thực – chịu áp lực tốt

Thành thạo báo cáo tài chính, nghiệp vụ thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 16 -18tr (Tùy năng lực +Tip tuần: 900-1tr)

Được hưởng lương tháng thứ 13. Có chế độ thưởng theo năng lực cống hiến.

Cơm trưa chất lượng tại nhà hàng; hỗ trợ chi phí gửi xe tại bãi.

Thưởng Tết Dương Lịch; 30/4 &1/5; 2/9

Teambuilding hằng năm.

Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước.

Làm việc 44 giờ/ tuần (Nghỉ chủ nhật và thứ 7 cách tuần)

Môi trường chuyên nghiệp - ổn định - lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin