Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tham gia phát triển dự án phần mềm
Các dự án thuộc domain: ngân hàng, tài chính, thị trường Nhật, thị trường nói tiếng Anh, ...
Thực hiện thiết kế, coding và unit test cho dự án.
Tham gia việc review code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với Java tối thiểu 3 năm.
Thành thạo trong việc sử dụng các framework web Java như Spring MVC, Spring Boot hoặc Hibernate.
Hiểu biết cơ bản 1 trong các FE framework (Vue, React, Angular..) để phát triển giao diện người dùng tương tác
Hiểu biết về thiết kế ứng dụng, công nghệ microservice.
Có kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue (ActiveMQ, Kafka..) để xử lý các thư hàng đợi.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS(SQL server, PostgreSQL) và NoSQL(Cassandra, mongodb..)
Có kiến thức và kinh nghiệm với Linux.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi toàn diện
Lương: UPTO 40.000.000 VNĐ/tháng
Tối thiểu 13 tháng lương/năm.
Thử việc nhận 100% lương
Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.
Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.
Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.
Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.
Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...
Có cơ hội làm việc tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

