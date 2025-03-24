Tuyển Project Manager Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Keangnam, Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Dẫn dắt quản lý dự án từ đầu đến cuối cho các dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp Agile, đồng thời tuân thủ các quy trình, quy định và mục tiêu chung của công ty.

Cộng tác với các bên liên quan, bao gồm Product Owner, Product Director, Product Team và các bên liên quan khác, để định nghĩa mục tiêu dự án, phạm vi và tiêu chí thành công, đồng bộ chúng với mục tiêu kinh doanh.

Tạo và duy trì kế hoạch dự án, bao gồm phân rã nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và lịch trình, đảm bảo sự minh bạch và giao tiếp hiệu quả về tiến độ dự án.

Hỗ trợ các Agile event, chẳng hạn như daily meeting, sprint planning, sprint review và retro, thúc đẩy sự cộng tác, cải thiện liên tục và trách nhiệm trong nhóm.

Quản lý rủi ro, quản lý vấn đề, quản lý sự phụ thuộc và quản lý sự mơ hồ của dự án, chủ động xác định và giảm thiểu các trở ngại tiềm năng đối với thành công của dự án.

Làm việc chặt chẽ với Product Owner để ưu tiên các mục tiêu trong backlog, đảm bảo nhóm tập trung vào việc giao hàng các giải pháp an ninh mạng có giá trị cao.

Theo dõi tình hình sử dụng tài nguyên, cảnh báo cho Product Owner và Product Director về các dấu hiệu sử dụng tài nguyên thiếu hiệu quả.

Khuyến khích văn hóa cải tiến liên tục, thúc đẩy các phương pháp Agile tốt nhất và huấn luyện các thành viên trong nhóm về các phương pháp, công cụ và kỹ thuật Agile.

Cộng tác với dev team, các đối tác hợp tác, cung ứng và các bên liên quan khác, để đảm bảo phối hợp và tích hợp hiệu quả các sản phẩm dự án.

Truyền đạt tình trạng dự án, rủi ro và phụ thuộc cho các bên liên quan chính, đảm bảo sự minh bạch và quản lý kỳ vọng trong suốt vòng đời dự án.

Tổ chức việc cập nhật các xu hướng và tiến bộ trong ngành/lĩnh vực của dự án, áp dụng kiến thức liên quan vào dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng Cử nhân loại Khá trở lên chuyên ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, An toàn thông tin,… hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tiếng Anh tương đương 650 TOEIC trở lên.

Kinh nghiệm chứng minh từ 3 năm trong vai trò Quản lý dự án Agile

Hiểu sâu về các nguyên tắc, giá trị và framework Agile

Kinh nghiệm làm việc với các nhóm chức năng khác nhau và quản lý nhiều dự án đồng thời trong môi trường làm việc nhanh.

Có khả năng lãnh đạo, có khả năng truyền cảm hứng và thúc đẩy team.

Kỹ năng giao tiếp và khả năng cộng tác hiệu quả với các bên liên quan để mang lại hiệu quả làm việc.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng ra quyết định.

Thành thạo các công cụ và phần mềm quản lý dự án, như JIRA, Confluence.

Có các chứng chỉ liên quan đến Agile như: Certified ScrumMaster, PMI-ACP, PSM...

Khả năng thích nghi với thay đổi, ưu tiên nhiệm vụ và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Quyền Lợi

Range lương: Offer theo gói tổng thu nhập năm, lên tới 600 triệu gross/năm.

Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm

Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng

16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày 22/12)

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển), Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế

Liên tục đầu tư học liệu mới nhất, cập nhật nhất trên thị trường về lĩnh vực ATTT từ các nhà cung cấp, các học viện/uy tín hàng đầu thế giới

100% cán bộ nhân viên được cấp tài khoản Elearning từ Udemy - học thỏa sức mọi lúc mọi nơi

Miễn phí tham gia các chương trình chia sẻ kiến thức chuyên ngành, các hội thảo chuyên môn từ các diễn giả đầu ngành trong nước và quốc tế

Trang phục thoải mái, lịch sự

Thời gian làm việc linh hoạt (VCSer chọn giờ làm việc giữa 2 khung giờ sau 8h30-18:00 hoặc 9h00-18h30)

Khu vực riêng dành cho Tập Gym, giải trí

Các CLB: Chạy, Cầu lông, Game, Bi lắc, Bơi, Sách…

Tham gia các event Công ty: hoạt động Teambuilding hàng quý, Sinh nhật hàng tháng, Year End Party, nghỉ mát, ngày lễ 08/03, 20/10 (các chị em được nghỉ ½ ngày), ngày sinh nhật tập đoàn 01/06, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.