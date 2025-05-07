Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH OMNI-D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 153/13 Đường Bà Điểm 4B, ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Tìm kiếm dự án, phân tích, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng khách hàng.

Duy trì, hỗ trợ và phát triển các khách hàng hiện có, xây dựng và mở rộng hệ thống, mạng lưới khách hàng mới trong lỉnh vực quảng cáo BTL.

Xây dựng các chiến lược về việc giới thiệu sản phẩm, thể hiện được rõ các điểm mạnh của Công ty nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như tính toán và lập báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ, để có căn cứ ký hợp đồng với khách hàng.

Phụ trách việc đàm phán, ký kết và triển khai hợp đồng.

Theo dõi, đôn đốc tiến độ việc thực hiện hợp đồng.

Nắm bắt các hoạt động của đối tác, đối thủ trên thị trường.

Phối hợp HCNS tuyển dụng nhân sự.

Đánh giá, đào tạo và phát triển nhân viên.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BOD

Nam/Nữ tuổi từ 30-40, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Marketing, Kinh tế, Thương mại và các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực marketing và ngành quảng cáo là lợi thế.

Thành thạo Word, Excel, PowerPoint, vi tính văn phòng.

Tiếng Anh viết, đọc hiểu.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc đội nhóm.

Giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống, có khả năng phân tích, đánh giá thị trường.

Có sức khỏe, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH OMNI-D Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: bao gồm LƯƠNG + THƯỞNG dao động 25 - 40tr/tháng

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Thưởng các ngày lễ, tết, hiếu hỉ,...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghĩ lễ, tết theo quy định nhà nước

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

