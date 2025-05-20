Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ICOM Building, Số 17/93 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Lập kế hoạch triển khai công việc: Xác định thời gian, nguồn lực, và phạm vi dự án, phân chia giai đoạn, xác định các mốc kiểm tra, và lên kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn.

Phân công nhiệm vụ: Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, chỉ định người chịu trách nhiệm cho từng mảng công việc, và đảm bảo mỗi thành viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong dự án.

Hỗ trợ đội ngũ: Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo các thành viên có đủ kiến thức và kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khi cần thiết.

Tổ chức họp định kỳ: Tổ chức các cuộc họp định kỳ để theo dõi tiến độ, cập nhật thông tin, giải quyết vấn đề, và đánh giá hiệu quả công việc.

Đánh giá hiệu suất: Thực hiện đánh giá hiệu suất công việc của các thành viên trong nhóm, ghi nhận thành tích và chỉ ra những điểm cần cải thiện.

Báo cáo tiến độ: Lập báo cáo tiến độ dự án định kỳ, cung cấp thông tin về tiến độ công việc, vấn đề phát sinh, và đề xuất giải pháp cho cấp quản lý cao hơn.

Tư vấn Trưởng phòng về các rủi ro, đề xuất sáng kiến trong công tác triển khai công việc.

Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty, như kinh doanh, sản phẩm, hoạch định, kiểm thử, v.v., để đảm bảo công việc được thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ.

Đào tạo và phát triển đội ngũ: Tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, và hỗ trợ phát triển kỹ năng của các thành viên trong nhóm.

Kiểm soát chất lượng phần mềm: Hợp tác với nhóm kiểm thử và đảm bảo chất lượng (QA) để kiểm tra chức năng, hiệu năng, và bảo mật của sản phẩm trước khi triển khai.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan khác

Độ tuổi: 27 - 35 tuổi

Kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý cấp độ nhóm trở lên và quản lý ít nhất 2 nhân viên.

Có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về các ngôn ngữ lập trình, kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, bảo mật, công nghệ AI và các công nghệ khác liên quan đến phát triển phần mềm.

Có kinh nghiệm xây dựng, triển khai các giải pháp liên quan đến thanh toán, thương mại điện tử, tích điểm, chăm sóc khách hàng, dịch vụ 24/7 cho khách hàng là 1 lợi thế

Khả năng phân tích và đưa ra giải pháp kỹ thuật hiệu quả

Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum

Kiểm soát chất lượng phần mềm, đảm bảo hiệu suất và bảo mật

Kỹ năng quản lý dự án và phân bổ nguồn lực

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Cẩn trọng, tinh thần sáng tạo và đam mê với công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm

2. Thưởng: Theo quy định của Công ty.

Thưởng năm: định mức 01 tháng lương 13 theo thâm niên và thưởng thêm theo kết quả công việc

Thưởng lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...)

3. Phúc lợi:

Du lịch hàng năm

Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định.

Khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/1 lần

Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và luôn được khuyến khích cải tiến.

Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng liên tục, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Cơ hội làm việc và phát triển tại Công ty công nghệ sáng tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử, loyalty, ví điện tử, truyền thông, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

