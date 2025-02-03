Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Như Lân, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng và năng lực sản xuất.

Phân bổ nguồn lực (nhân công, máy móc, nguyên vật liệu) một cách hiệu quả để đáp ứng kế hoạch sản xuất.

Theo dõi tiến độ sản xuất, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Quản lý nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất.

Cập nhật và cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả.

Báo cáo kết quả sản xuất cho cấp trên.

Làm việc trực tiếp với các bộ phận khác như mua hàng, kho, chất lượng để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình sản xuất.

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực lập kế hoạch sản xuất (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng hoặc sản xuất).

Nắm vững các nguyên tắc lập kế hoạch sản xuất, quản lý dự án.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13-16tr

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

