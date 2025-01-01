Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

+ Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác.

+ Phối hợp với các kế toán nội bộ khác, kế toán thuế trong bộ phận để thực hiện công việc được giao.

+ Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa.

+Theo dõi doanh thu - công nợ với khách hàng và đối tác.

+ Báo cáo trong phạm vi công việc được giao.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Hiểu rõ nghiệp vụ kế toán và sử dụng tốt MS Office văn phòng.

+ Yêu thích công việc ổn định, nhanh nhẹn, linh hoạt, trung thực.

+ Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

+ Đã từng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 8 triệu/ tháng.

– Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngơi theo quy định.

– Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật

– Phụ cấp khác: – Hỗ trợ chi phí khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR

