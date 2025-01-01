Tất cả địa điểm
Công việc Kế toán bán hàng

-

Có 493 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nguyên Ngọc Nhung
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Nguyên Ngọc Nhung làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Nguyên Ngọc Nhung
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Zema Việt Nam
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Zema Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Zema Việt Nam
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ECO Gióng
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần ECO Gióng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần ECO Gióng
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX & TM Kingblue
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH SX & TM Kingblue làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH SX & TM Kingblue
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH
Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH
Hạn nộp: 03/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG BÁCH
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG BÁCH làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG BÁCH
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán bán hàng đang tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh thị trường bán lẻ và thương mại điện tử tại Hà NộiTP.HCM phát triển. Với mức lương dao động từ 7.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho những ai có năng lực và kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán bán hàng hiện nay

Trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường đã đạt con số 57.000. Kéo theo đó, nhu cầu nhân sự ngành kế toán nói chung và nghề kế toán bán hàng nói riêng luôn được săn đón trên thị trường lao động.

Việc làm trong ngành kế toán được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 10% trong 10 năm tới, vượt xa mức tăng trung bình của nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt, với hơn 20.000 doanh nghiệp mới thành lập mỗi năm, bao gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và bán lẻ, đã tạo ra một nhu cầu tuyển dụng việc làm Kế toán bán hàng kế toán bán hàng rất lớn để quản lý, phân tích số liệu và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ đó, hỗ trợ bộ phận kinh doanh đưa ra các quyết định chiến lược.

Bên cạnh làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, kế toán bán hàng có thể lựa chọn làm việc tại các công ty tư vấn, kiểm toán hoặc các tổ chức tài chính. Sau khi tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn vững vàng, bạn hoàn toàn có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao trong bộ phận kế toán hoặc thậm chí là các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng cao việc làm Kế toán bán hàng, cơ hội thăng tiến rộng mở
Nhu cầu tuyển dụng cao việc làm Kế toán bán hàng, cơ hội thăng tiến rộng mở

2. Mức thu nhập bình quân của nhân viên kế toán bán hàng

Theo tìm hiểm của Job3s.ai, mức lương trung bình cho việc làm Kế toán bán hàng là khoảng 8.9.000.000 VNĐ/tháng, với khoảng lương phổ biến dao động từ 7.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng.

Người mới vào nghề thường bắt đầu với mức lương khá thấp, từ 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng, trong khi những ứng viên có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm có thể nhận lương từ 4.000.000 đến 6.000.000 VNĐ/đồng ở các công ty vừa và nhỏ và khoảng 7.000.000 VNĐ/tháng tại các tập đoàn lớn. Đối với những người có 4-5 năm kinh nghiệm, mức lương có thể đạt từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

Sự chênh lệch này không chỉ phản ánh kinh nghiệm mà còn phụ thuộc vào quy mô và tình hình tài chính của công ty, cho thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này là khá hấp dẫn.

Việc làm Kế toán bán hàng được trả mức lương dựa theo số năm kinh nghiệm
Việc làm Kế toán bán hàng được trả mức lương dựa theo số năm kinh nghiệm

3. Hình thức tuyển dụng của nhân viên kế toán bán hàng

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu quản, xử lý đơn hàng và chứng từ, hóa đơn ngày càng cao, việc làm Kế toán bán hàng là vị trí được nhiều doanh nghiệp săn đón. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường đưa ra những yêu cầu tuyển dụng khác nhau, trong đó, kinh nghiệm làm việc là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu.

3.1. Tuyển kế toán bán hàng không cần kinh nghiệm

Các công ty khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có xu hướng tuyển dụng kế toán bán hàng không yêu cầu kinh nghiệm. Điều này xuất phát từ nhu cầu đào tạo lại nhân sự theo mô hình và quy trình làm việc riêng của công ty.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này cũng kỳ vọng vào sự nhiệt huyết, khả năng học hỏi nhanh và sự linh hoạt của ứng viên. Tuy nhiên, để đảm bảo công việc được vận hành trơn tru, các doanh nghiệp thường sẽ tổ chức các khóa đào tạo bài bản cho nhân viên mới, giúp họ nắm bắt nhanh chóng các kỹ năng cần thiết và hiểu rõ hơn về văn hóa công ty.

3.2. Tuyển kế toán bán hàng yêu cần kinh nghiệm

Đối với các tập đoàn hoặc các doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, việc tuyển dụng kế toán kho có kinh nghiệm là điều cần thiết. Những ứng viên có kinh nghiệm làm việc sẽ nhanh chóng nắm bắt được công việc, giảm thiểu thời gian đào tạo và nâng cao hiệu quả làm việc. Họ cũng có thể xử lý các tình huống phức tạp và đưa ra giải pháp kịp thời, góp phần đảm bảo sự ổn định trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng ưu tiên những ứng viên có kiến thức chuyên sâu về các phần mềm kế toán, khả năng phân tích số liệu và kỹ năng giao tiếp tốt.

Quy trình tuyển dụng hiệu quả giúp doanh nghiệp tìm được những ứng viên phù hợp nhất
Quy trình tuyển dụng hiệu quả giúp doanh nghiệp tìm được những ứng viên phù hợp nhất

4. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán bán hàng nhiều nhất

Trong thị trường lao động hiện nay, khu vực tuyển kế toán bán hàng có sự phân bổ không đồng đều, với một số địa phương nổi bật. TPHCM và Hà Nội là hai thành phố lớn nhất, nơi có nhu cầu việc làm Kế toán bán hàng cao, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế và sự gia tăng số lượng doanh nghiệp.

4.1. Tuyển kế toán bán hàng TPHCM

Tại TPHCM, thành phố được xem là trung tâm kinh tế sôi động nhất của cả nước, có một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, bán lẻ và sản xuất. Thực tế này tạo ra nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán bán hàng rất cao.

Trên các trang tuyển dụng việc làm tại TP.HCM, có vài trăm vị trí việc làm kế toán bán hàng cho các doanh nghiệp kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, cơ khí, nội thất, sơn, thực phẩm, sách, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị y tế hay bánh kẹo, nông sản,… chờ đợi các ứng viên tiềm năng.

Các công ty ưu tiên tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhằm đảm bảo sự ổn định trong quản lý tài chính và doanh thu. Nhưng cũng có rất nhiều vị trí chấp nhận những nhân viên mới ra trường.

4.2. Tuyển dụng kế toán bán hàng tại Hà Nội

Hà Nội cũng không kém phần sôi động trong lĩnh vực tuyển dụng kế toán bán hàng. Là thủ đô và trung tâm chính trị, nơi quy tụ nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp quốc tế, Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn theo đuổi nghề kế toán.

Khảo sát trên các trang tuyển dụng việc làm tại Hà Nội, mỗi ngày có vài trăm vị trí việc làm kế toán bán hàng mới được cập nhật. Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện công nghiệp, vật liệu xây dựng, dược phẩm, ô tô điện, logistics… đều có nhu cầu tuyển kế toán bán hàng. Như vậy, có thể thấy cơ hội tìm được một công việc phù hợp với ứng viên thuộc mọi trình độ là rất lớn.

Các nhà tuyển dụng tại đây thường tìm kiếm ứng viên có trình độ cao và kinh nghiệm vững chắc, bởi họ cần những người có khả năng xử lý các nghiệp vụ tài chính phức tạp. Sự cạnh tranh giữa các ứng viên ở Hà Nội rất gay gắt, yêu cầu mọi người không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức để có thể nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng.

Tại Hà Nội và TP.HCM, ứng viễn dễ dàng tìm được việc làm Kế toán bán hàng phù hợp
Tại Hà Nội và TP.HCM, ứng viễn dễ dàng tìm được việc làm Kế toán bán hàng phù hợp

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kế toán

Bên cạnh những kiến thức chuyên môn về kế toán, việc làm Kế toán bán hàng cần ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, kỹ năng phân tích số liệu, khả năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập.

  • Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng: Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật liên quan, cùng với khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng.

  • Kỹ năng mềm hoàn thiện: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và khả năng thích nghi với môi trường làm việc luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

  • Tinh thần trách nhiệm cao: Công việc kế toán đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và cẩn thận trong từng con số, vì vậy tinh thần trách nhiệm là yếu tố không thể thiếu.

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính tại các trường đại học uy tín. Đây là sự minh chứng cho trình độ chuyên môn và kiến thức của ứng viên, đồng thời củng cố cho lộ trình thăng tiến sau này.

  • Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các vị trí kế toán sẽ là lợi thế lớn. Tiêu chí này đảm bảo ứng viên sẽ làm quen nhanh với môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề, nâng cao hiệu quả công việc.

  • Chứng chỉ chuyên môn: Các chứng chỉ như CPA, CFA, ACCA sẽ giúp ứng viên tăng tính cạnh tranh, mở rộng cơ hội nghề nghiệp, chứng minh năng lực chuyên môn, tạo sự tin tưởng cho nhà tuyển dụng.

  • Kỹ năng sử dụng phần mềm: Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast Accounting, SAP, … để tăng năng suất làm việc, giảm thiểu sai sót, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh sẽ là một lợi thế lớn, đặc biệt khi làm việc trong các công ty đa quốc gia. Lúc này bạn sẽ cần giao tiếp với đối tác nước ngoài, làm báo cáo bằng tiếng Anh,...

  • Khả năng phân tích số liệu: Khả năng phân tích số liệu và đưa ra báo cáo chính xác là rất quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên cơ sở dữ liệu, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra giải pháp kịp thời.

  • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm: Kế toán viên cần làm việc cả độc lập và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty nhằm đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong quá trình làm việc, góp phần vào thành công chung của dự án.

Lưu ý: Yêu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán bán hàng sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực hoạt động đặc thù và mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới.

Tiêu chuẩn nghề nghiệp giúp nhà tuyển dụng lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất
Tiêu chuẩn nghề nghiệp giúp nhà tuyển dụng lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất

Bên cạnh nhu cầu cao về việc làm Kế toán bán hàng, các ứng viên còn có cơ hội thăng tiến rõ rệt trong nghề nghiệp. Những người có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng có thể nhanh chóng đạt được các vị trí quản lý hoặc trưởng phòng. Thêm vào đó, việc theo đuổi các chứng chỉ nghề nghiệp sẽ là bước đệm quan trọng giúp các kế toán viên nâng cao khả năng cạnh tranh và mức lương trong tương lai.