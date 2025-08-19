Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 5 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Theo dõi và lên đơn hàng trên phần mềm
Ghi nhận doanh thu, công nợ, đối chiếu với bộ phận kinh doanh và khách hàng.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng với kho, các bộ phận liên quan.
Tổng hợp, báo cáo doanh thu hàng ngày / tuần / tháng cho cấp trên.
Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết, trí nhớ tốt
Khả năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt là Excel).
Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan
Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết, trí nhớ tốt
Khả năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt là Excel).
Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.
Hỗ trợ ăn trưa 100%
Lương thưởng: Từ 7 đến 10 triệu .+ Thưởng KPIs. (đảm bảo xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm làm việc)
Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.
Hỗ trợ ăn trưa 100%
Lương thưởng: Từ 7 đến 10 triệu .+ Thưởng KPIs. (đảm bảo xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm làm việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI