Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Floor 1, T26 Building, Times City, 458 Minh Khai, Hai Ba Trung District, Hanoi

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Map căn; Cung cấp công nợ khi khách lên kí VBTT/HĐMB,..

2. Hạch toán và kiểm soát các phát sinh trên sổ phụ ngân hàng các dự án; Theo dõi và hạch toán công nợ khách hàng từ khi map căn đến khi nhận GCNQSH

3. Thực hiện kiểm tra và thanh toán: hoàn tiền và các chi phí liên quan đến bán hàng: HHMG, HTLS, PQL,…

4. Thống kê, theo dõi và nhập liệu về doanh thu bán hàng, lãi chậm nộp chi tiết

từng căn hộ của dự án. Xuất hóa đơn căn hộ . Thực hiện kết chuyển, trích trước doanh thu – chi phí bán hàng.

5. Kiểm tra và xác nhận thông báo: thông báo đến hạn, xác nhận thanh toán, thông báo bàn giao, phí làm sổ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán...

• Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3-5 năm về kế toán bán hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản

• Có kinh nghiệm kế toán doanh thu bán hàng trong Đơn vị Chủ đầu tư là lợi thế

• Kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán SAP, đặc biệt sử dụng thành thạo các hàm Excel

• Có năng lực xử lý các vấn đề về chuyên môn

