Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: CN2 - 4 Cụm Công nghiệp Tân An 2, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Daklak, TP Buôn Ma Thuột

Thực hiện nhập xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ… phục vụ sản xuất

Đầu mối nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp và khách hàng, biên bản bàn giao hàng hóa để theo dõi hàng kiểm soát đến và đi tại kho

Gửi số liệu, báo cáo về phòng kế toán trụ sở sau khi hoàn tất thủ tục nhập hàng/xuất hàng

Theo dõi lượng hàng tồn kho, thực hiện kiểm kê hàng tồn kho, nguyên vật liệu … định kỳ theo quy định của công ty

Lập kế hoạch thu chi tại nhà máy, báo cáo quỹ tiền mặt và ngân hàng tại nhà máy

Thực hiện các công việc được giao khác…

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kiểm toán, kế toán doanh nghiệp

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán kho

Kỹ năng excel tốt

Tinh thần làm chủ, có trách nhiệm cao trong công việc

Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Thu nhập: 7tr – 11tr + Phụ cấp + Thưởng

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

