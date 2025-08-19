Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô 5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh,…..
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại các công ty Sản xuất (ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty lĩnh vực Cơ khí)
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,….
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 đồng, phụ cấp xăng xe: 200.000 đồng; chuyên cần 300.000 đồng.
Tổng thu nhập khoảng 12-15tr (đã bao gồm tăng ca).
BHXH, tăng ca tính trên mức lương cơ bản.
Nghỉ phép, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương. Thưởng sinh nhật 1.000.000 đồng/người
Đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô E5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

