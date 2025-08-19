Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô 5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh,…..

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại các công ty Sản xuất (ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty lĩnh vực Cơ khí)

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,….

Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 đồng, phụ cấp xăng xe: 200.000 đồng; chuyên cần 300.000 đồng.

Tổng thu nhập khoảng 12-15tr (đã bao gồm tăng ca).

BHXH, tăng ca tính trên mức lương cơ bản.

Nghỉ phép, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương. Thưởng sinh nhật 1.000.000 đồng/người

Đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật

