Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
- Bắc Ninh: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Làm Báo cáo bán hàng hàng ngày gửi cho Quản lý
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập, cập nhật vào phần mềm Fast
- Hạch toán các khoản chi tiền điện, nước, điện thoại … vào phần mềm Fast
- Kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp của các hóa đơn chứng từ
- Kiểm kê CCDC, TS, thực phẩm hàng tháng
- Kiểm tra các chi phí , tài khoản hạch toán, tính giá thành, kết chuyển, báo cáo kết quả kinh doanh.
- Tính và theo dõi cost thực phẩm, cost nhân sự hàng ngày.
- Các công việc khách do Ban GĐ và KTT giao.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm kế toán
- Nhanh nhẹn, cẩn trọng, trung thực, có kỹ năng làm việc teamwork tốt
- Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán ở các nhà hàng quy mô từ 40 nhân viên trở lên
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các chế độ công đoàn như hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau.....
- Hỗ trợ ăn ca
- Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo các kỹ năng liên quan tới công việc
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI