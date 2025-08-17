Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Làm Báo cáo bán hàng hàng ngày gửi cho Quản lý
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập, cập nhật vào phần mềm Fast
- Hạch toán các khoản chi tiền điện, nước, điện thoại … vào phần mềm Fast
- Kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp của các hóa đơn chứng từ
- Kiểm kê CCDC, TS, thực phẩm hàng tháng
- Kiểm tra các chi phí , tài khoản hạch toán, tính giá thành, kết chuyển, báo cáo kết quả kinh doanh.
- Tính và theo dõi cost thực phẩm, cost nhân sự hàng ngày.
- Các công việc khách do Ban GĐ và KTT giao.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính...
- Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm kế toán
- Nhanh nhẹn, cẩn trọng, trung thực, có kỹ năng làm việc teamwork tốt
- Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán ở các nhà hàng quy mô từ 40 nhân viên trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các chương trình du lịch hàng năm của Công ty
- Hưởng các chế độ công đoàn như hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau.....
- Hỗ trợ ăn ca
- Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo các kỹ năng liên quan tới công việc
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: B20 lô 3 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

