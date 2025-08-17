Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

- Làm Báo cáo bán hàng hàng ngày gửi cho Quản lý

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập, cập nhật vào phần mềm Fast

- Hạch toán các khoản chi tiền điện, nước, điện thoại … vào phần mềm Fast

- Kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp của các hóa đơn chứng từ

- Kiểm kê CCDC, TS, thực phẩm hàng tháng

- Kiểm tra các chi phí , tài khoản hạch toán, tính giá thành, kết chuyển, báo cáo kết quả kinh doanh.

- Tính và theo dõi cost thực phẩm, cost nhân sự hàng ngày.

- Các công việc khách do Ban GĐ và KTT giao.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính...

- Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm kế toán

- Nhanh nhẹn, cẩn trọng, trung thực, có kỹ năng làm việc teamwork tốt

- Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán ở các nhà hàng quy mô từ 40 nhân viên trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các chương trình du lịch hàng năm của Công ty

- Hưởng các chế độ công đoàn như hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau.....

- Hỗ trợ ăn ca

- Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Được đào tạo các kỹ năng liên quan tới công việc

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

