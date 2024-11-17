Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực

Ghi chép, lập chứng từ, kiểm soát hàng nhập - xuất kho hằng ngày

Thống kê báo cáo sản lượng

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hóa/bán thành phẩm gia công, gửi báo cáo

Trực tiếp tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch về sổ sách và thực tế

Các công việc khác khi cần.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí kế toán kho trong công ty sản xuất.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, chịu được áp lực cao.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..

Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;

Được nghỉ lễ theo luật định ;

Được thưởng lễ Tết, ...

