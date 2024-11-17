Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Ghi chép, lập chứng từ, kiểm soát hàng nhập - xuất kho hằng ngày
Thống kê báo cáo sản lượng
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hóa/bán thành phẩm gia công, gửi báo cáo
Trực tiếp tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch về sổ sách và thực tế
Các công việc khác khi cần.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí kế toán kho trong công ty sản xuất.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, chịu được áp lực cao.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;
Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..
Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
Được nghỉ lễ theo luật định ;
Được thưởng lễ Tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 15, đường tỉnh lộ 487B, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

