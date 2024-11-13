Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 96 Triệu

Mức lương 8 - 96 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16,, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 96 Triệu

Kiểm tra các chứng từ liên quan đến sản xuất và hạch toán lên phần mềm kế toán

Kiểm tra tất cả các bút toán về tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất đã hạch toán để chuyển dữ liệu cho khâu tính giá thành sản xuất

Tập hợp chi phí liên quan đến quá trình sản xuất để tính giá thành sản xuất

Tính giá thành bán thành phẩm, thành phẩm sản xuất trong kỳ và ra báo cáo giá thành

Báo cáo hàng tồn kho + Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, giải trình chênh lệch (nếu có)

Duyệt đề xuất mua hàng và đối chiếu lại giá mua khi nhập kho

Đối chiếu công nợ khách hàng/ nhà cung cấp và lập báo cáo công nợ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 96 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ:Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

-Chuyên ngành:Kế toán, kiểm toán, Tài chính

-Giới tính: Nam/Nữ

-Độ tuổi: 22 - 35 tuổi

-Thái độ :

Đạo đức tốt, trung thực

Nhiệt tình, trách nhiệm

Kiên định, chịu khó

-Kỹ năng:

Giao tiếp

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Sử dụng tốt Excel

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, ERP,...

-Kiến thức : Tài chính – kế toán

Tại CÔNG TY TNHH PT GROW Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 - 9.600.000đ/tháng

- Được review tăng lương hàng năm, team building và phúc lợi đa dạng

- Môi trường hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PT GROW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin