Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 96 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH PT GROW
- Hồ Chí Minh: 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16,, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 96 Triệu
Kiểm tra các chứng từ liên quan đến sản xuất và hạch toán lên phần mềm kế toán
Kiểm tra tất cả các bút toán về tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất đã hạch toán để chuyển dữ liệu cho khâu tính giá thành sản xuất
Tập hợp chi phí liên quan đến quá trình sản xuất để tính giá thành sản xuất
Tính giá thành bán thành phẩm, thành phẩm sản xuất trong kỳ và ra báo cáo giá thành
Báo cáo hàng tồn kho + Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, giải trình chênh lệch (nếu có)
Duyệt đề xuất mua hàng và đối chiếu lại giá mua khi nhập kho
Đối chiếu công nợ khách hàng/ nhà cung cấp và lập báo cáo công nợ khách hàng
Với Mức Lương 8 - 96 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Chuyên ngành:Kế toán, kiểm toán, Tài chính
-Giới tính: Nam/Nữ
-Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
-Thái độ :
Đạo đức tốt, trung thực
Nhiệt tình, trách nhiệm
Kiên định, chịu khó
-Kỹ năng:
Giao tiếp
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Sử dụng tốt Excel
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, ERP,...
-Kiến thức : Tài chính – kế toán
Tại CÔNG TY TNHH PT GROW Thì Được Hưởng Những Gì
- Được review tăng lương hàng năm, team building và phúc lợi đa dạng
- Môi trường hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PT GROW
