Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kế toán sản xuất

Điều phối và quản lý các hoạt động công nợ hằng ngày ở phòng kế toán.

Duy trì hệ thống thông tin kế toán và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.

Quản lý, kiểm tra và phê duyệt công việc của nhân viên kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách trong mọi lĩnh vực kế toán: bảng lương, giấy báo thu, nợ phải trả, tài sản cố định, tồn kho, tiền chi vặt, hợp nhất và các hoạt động hỗ trợ khác.

Hoàn thành báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm bao gồm các dự báo và phân tích tài chính chi tiết cho ban giám đốc.

Kiểm tra và nhập xuất số liệu sản xuất hàng ngày.

Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Tổ chức quản lý các khoản nợ, khoản thu.

Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

Quản lý hóa đơn giá trị gia tăng xuất nhập

Hỗ trợ kế toán trưởng thực hiện các công việc khác.

Báo cáo cho kế toán trưởng và Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm tại vị trí kế toán thuế, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế là 1 lợi thế

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính , kiểm toán

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, phần mềm quản lý Công ty.

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp thông tin, xử lý dữ liệu

Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm tại các ngành hàng bán lẻ

Tại CÔNG TNHH OWL BRAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương thỏa thuận theo năng lực, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc ( Lương cơ bản + KPI tuyển dụng )

Thử việc tối thiểu 2 tháng với mức lương 85% lương đề xuất

Chính sách ưu đãi giảm giá cho nhân viên.

Được hưởng lương thưởng cao và các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ,Tết, Teambuilding…) theo chính sách của công ty.

