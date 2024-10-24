Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi, quản lý quỹ công trường Thu thập chứng từ theo yêu cầu Tổng hợp nhu cầu vật tư hàng ngày, hàng tuần Theo dõi tình hình nhập xuất các kho tại công trường Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Tổng hợp vật tư nhập xuất báo cáo kho hàng ngày Các yêu cầu khác theo tình hình thực tế và theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ưu tiên ứng viên nhanh nhẹn, giao tiếp tốt; Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Sacons Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Net từ 10 triệu – 15 triệu. Công ty đóng 100% bảo hiểm, hỗ trợ ăn trưa, chỗ ở, chi phí đi lại. Được cấp các trang thiết bị làm việc và các công cụ hỗ trợ phục vụ công việc. Môi trường làm việc vui vẻ. Được tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty,... Thưởng checkpoint cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sacons

