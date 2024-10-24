Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty cổ phần Sacons
- Cần Thơ: Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi, quản lý quỹ công trường
Thu thập chứng từ theo yêu cầu
Tổng hợp nhu cầu vật tư hàng ngày, hàng tuần
Theo dõi tình hình nhập xuất các kho tại công trường
Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
Tổng hợp vật tư nhập xuất báo cáo kho hàng ngày
Các yêu cầu khác theo tình hình thực tế và theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Ưu tiên ứng viên nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty cổ phần Sacons Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Net từ 10 triệu – 15 triệu.
Công ty đóng 100% bảo hiểm, hỗ trợ ăn trưa, chỗ ở, chi phí đi lại.
Được cấp các trang thiết bị làm việc và các công cụ hỗ trợ phục vụ công việc.
Môi trường làm việc vui vẻ.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty,...
Thưởng checkpoint cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sacons
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
