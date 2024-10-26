Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline. Tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ web quản lý bán hàng của công ty. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn giải pháp phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Báo cáo kết quả công việc, tiến độ thực hiện công việc cho quản lý
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ web quản lý bán hàng của công ty.
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn giải pháp phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Báo cáo kết quả công việc, tiến độ thực hiện công việc cho quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có Kinh nghiệm về Sales/ Tư vấn/ CSKH từ 01 năm trở lên Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kinh doanh, bán hàng, marketing. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về web, thương mại điện tử. Ứng viên có laptop cá nhân để làm việc
Yêu cầu ứng viên có Kinh nghiệm về Sales/ Tư vấn/ CSKH từ 01 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kinh doanh, bán hàng, marketing.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về web, thương mại điện tử.
Ứng viên có laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương sale cấp C0 từ 10.000.000 + Hoa hồng + Thưởng Cơ hội phát triển lên vị trí sale leader khi đạt KPI liên tiếp 03 tháng Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Lương sale cấp C0 từ 10.000.000 + Hoa hồng + Thưởng
Cơ hội phát triển lên vị trí sale leader khi đạt KPI liên tiếp 03 tháng
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

