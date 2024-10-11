Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng - các doanh nghiệp có brand lớn, chuỗi, tập đoàn,... Thực hiện full quy trình bán hàng, từ tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng Hỗ trợ khách hàng thông tin về sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng Chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân

Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng - các doanh nghiệp có brand lớn, chuỗi, tập đoàn,...

Thực hiện full quy trình bán hàng, từ tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng

Hỗ trợ khách hàng thông tin về sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/tư vấn (Sale Executive/Business Development Executive/Business Consultant/...) Điểm cộng khi có kinh nghiệm Sale B2B Chủ động trang bị laptop cá nhân Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn

Từ 3 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/tư vấn (Sale Executive/Business Development Executive/Business Consultant/...)

3 tháng kinh nghiệm

bán hàng/tư vấn

Điểm cộng khi có kinh nghiệm Sale B2B

Chủ động trang bị laptop cá nhân

Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh gồm: Lương cơ bản (up to 10 triệu) + Hoa hồng (8 - 40%) + Thưởng Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone Phụ cấp gửi xe Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến lên vị trí Sale Leader Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/Xuất Khẩu/...

Thu nhập cạnh tranh gồm: Lương cơ bản (up to 10 triệu) + Hoa hồng (8 - 40%) + Thưởng

Thu nhập cạnh tranh gồm:

Lương cơ bản

(up to 10 triệu) +

Hoa hồng

(8 - 40%) +

Thưởng

Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng

Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone

Phụ cấp gửi xe

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến lên vị trí Sale Leader

Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/Xuất Khẩu/...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin