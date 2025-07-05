Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁC SĨ CÂY XANH CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Tòa nhà Blossom, số 153Q Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, giám sát và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh (từ 4 – 6 người).

Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý và triển khai thực hiện để đạt KPI đã đề ra.

Trực tiếp tham gia bán hàng, chăm sóc và phát triển khách hàng.

Đề xuất lập kế hoạch và tham gia tuyển dụng, đánh giá nhân sự định biên theo tháng/năm.

Đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm cho nhân viên, hỗ trợ nhân viên xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tiếp cận, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Phân công công việc, quản lý tiến độ làm việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Theo dõi, phân tích thị trường, đối thủ, khách hàng tiềm năng và đề xuất các chiến lược bán hàng phù hợp.

Tham gia xây dựng quy trình bán hàng, cải tiến phương pháp tiếp cận khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh và các vấn đề liên quan cho cấp trên theo định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Nông học, Khoa học Cây trồng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm quản lý/trưởng nhóm bán hàng,... hoặc đảm nhiệm các vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng qua Telesale, có kinh nghiệm đào tạo xây dựng đội nhóm.

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁC SĨ CÂY XANH CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000đ – 15.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp/hoa hồng) (Tùy theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁC SĨ CÂY XANH CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin