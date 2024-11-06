Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt làm việc tại Thái Bình thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 264 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương

- Tính lương, chấm công, lưu trữ hồ sơ lao động, làm HĐLĐ cho công nhân công trình.

- Làm hồ sơ BHXH và các chứng từ liên quan.

- Trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề BHXH, Thuế TNCN.

- Tư vấn, tham mưu, đề xuất liên quan HĐLĐ và Thuế TNCN.

- Làm tờ khai QT Thuế TNCN

- Theo dõi trích đóng KPCĐ

- Cập nhật, lưu trữ, đăng ký hồ sơ cấp mã số thuế cá nhân kịp thời, đăng ký người phụ thuộc.

- Làm công văn, quyết định, thông báo liên quan các hồ sơ về lao động. Đảm bảo đầy đủ, hợp lệ.

- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự.

- Sắp xếp, phân bổ công việc chủ động, báo cáo công việc định kỳ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán/nhân sự .

- Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm công việc tương đương.

- Am hiểu về các loại phụ cấp, các loại hình hợp đồng lao động.

- Am hiểu về pháp luật thuế TNCN.

- Có tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 11-15tr/tháng

-Tham gia BHXH mức cao ngay sau thử việc

-Thanh toán lương, bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn

-Gói khám sức khỏe 1 năm/1 lần

-Tham gia các hoạt động teambuilding

-Qùa các dịp lễ/Tết

-Lương, thưởng cuối năm

-Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

