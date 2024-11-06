Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt làm việc tại Thái Bình thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt làm việc tại Thái Bình thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 264 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Tính lương, chấm công, lưu trữ hồ sơ lao động, làm HĐLĐ cho công nhân công trình.
- Làm hồ sơ BHXH và các chứng từ liên quan.
- Trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề BHXH, Thuế TNCN.
- Tư vấn, tham mưu, đề xuất liên quan HĐLĐ và Thuế TNCN.
- Làm tờ khai QT Thuế TNCN
- Theo dõi trích đóng KPCĐ
- Cập nhật, lưu trữ, đăng ký hồ sơ cấp mã số thuế cá nhân kịp thời, đăng ký người phụ thuộc.
- Làm công văn, quyết định, thông báo liên quan các hồ sơ về lao động. Đảm bảo đầy đủ, hợp lệ.
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự.
- Sắp xếp, phân bổ công việc chủ động, báo cáo công việc định kỳ.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán/nhân sự .
- Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm công việc tương đương.
- Am hiểu về các loại phụ cấp, các loại hình hợp đồng lao động.
- Am hiểu về pháp luật thuế TNCN.
- Có tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 11-15tr/tháng
-Tham gia BHXH mức cao ngay sau thử việc
-Thanh toán lương, bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn
-Gói khám sức khỏe 1 năm/1 lần
-Tham gia các hoạt động teambuilding
-Qùa các dịp lễ/Tết
-Lương, thưởng cuối năm
-Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 373/54 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất