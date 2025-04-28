Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Kế toán tiền lương

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Mức lương
16 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Detech Building, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 16 - 21 Triệu

- Thành thạo Công tác quản trị nhân sự, quy hoạch, xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nhân sự.
- Có khả năng ứng dụng các công cụ quản trị vào hoạt động của Công ty: BSC-KPI, OKR…
- Tư vấn cho lãnh đạo về xây dựng và triển khai các chính sách, cơ chế hoạt động quản trị nhằm tăng năng suất lao động, tạo động lực cho nhân viên.
- Hiểu biết, nắm vững các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm và các quy định có liên quan về lĩnh vực nhân sự, tiền lương.

Với Mức Lương 16 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, tuổi: 25 – 40.
Nam, tuổi: 25 – 40
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động - tiền lương.
- Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực nhân sự và tiền lương.
Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực nhân sự và tiền lương
- Khả năng sử dụng Microsoft Office, Canva… thành thạo.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ thông tin/Tự động hoá.
Ưu tiên
- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân/ Đại học Top đầu nước ngoài.
- Ứng viên có kinh nghiệm làm công tác trong đơn vị về Công nghệ thông tin, Phần mềm, Tự động hoá từ 50 nhân sự trở lên hoặc tại các đơn vị có mô hình Tập đoàn, các đơn vị lĩnh vực kỹ thuật.

Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, toà nhà Detech - Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tien-luong-thu-nhap-16tr-21tr-thang-tai-ha-noi-job354642
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phúc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phúc Minh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 Triệu Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1000 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD TOTO Vietnam Co., Ltd
450 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 24 Triệu Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,000 - 1,800 USD CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
1,000 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Sae-A Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD Công Ty Sae-A Vina
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH CP DHU làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD Công Ty TNHH CP DHU
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Hồng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Hồng Hà
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CLV MEDIA CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CLV MEDIA CO., LTD
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH MTV Logistics Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD Công ty TNHH MTV Logistics Viettel
Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Smart Outsourcing
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 900 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
780 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,300 USD CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Tới 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,400 USD CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
600 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Meiko Automation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm