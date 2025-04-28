Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Mức lương 16 - 21 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Detech Building, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 16 - 21 Triệu

- Thành thạo Công tác quản trị nhân sự, quy hoạch, xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nhân sự.

- Có khả năng ứng dụng các công cụ quản trị vào hoạt động của Công ty: BSC-KPI, OKR…

- Tư vấn cho lãnh đạo về xây dựng và triển khai các chính sách, cơ chế hoạt động quản trị nhằm tăng năng suất lao động, tạo động lực cho nhân viên.

- Hiểu biết, nắm vững các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm và các quy định có liên quan về lĩnh vực nhân sự, tiền lương.

- Giới tính: Nam, tuổi: 25 – 40.

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động - tiền lương.

- Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực nhân sự và tiền lương.

- Khả năng sử dụng Microsoft Office, Canva… thành thạo.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ thông tin/Tự động hoá.

- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân/ Đại học Top đầu nước ngoài.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm công tác trong đơn vị về Công nghệ thông tin, Phần mềm, Tự động hoá từ 50 nhân sự trở lên hoặc tại các đơn vị có mô hình Tập đoàn, các đơn vị lĩnh vực kỹ thuật.

Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) Thì Được Hưởng Những Gì

