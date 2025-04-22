Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
- Hà Nội:
- Số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm tra - trình duyệt - chuyển lương chính xác, kịp thời các bảng lương dự án được phân công.
- Phối hợp bộ phận vận hành, kinh doanh thu hồi công nợ phải thu các dự án được phân công đúng thời hạn quy định
2.Trách nhiệm :
- Lưu trữ hợp đồng đầu ra theo vận hành
- Kiểm biên bản nghiệm thu đối soát lương, theodõivàthuhồicôngnợquáhạn
- Tổng hợp bảng lương theo khối vận hành được phân công
- Hỗ trợ vận hành làm đăng ký giảm trừ gia cảnh, mã số thuế cá nhân cho nhân viên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Giao tiếp tốt
Nhiệt tình trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13; thưởng KPI hàng quý, năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Tham gia team building hàng năm, tiệc Year End Party.
Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
