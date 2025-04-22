Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra - trình duyệt - chuyển lương chính xác, kịp thời các bảng lương dự án được phân công.

- Phối hợp bộ phận vận hành, kinh doanh thu hồi công nợ phải thu các dự án được phân công đúng thời hạn quy định

2.Trách nhiệm :

- Lưu trữ hợp đồng đầu ra theo vận hành

- Kiểm biên bản nghiệm thu đối soát lương, theodõivàthuhồicôngnợquáhạn

- Tổng hợp bảng lương theo khối vận hành được phân công

- Hỗ trợ vận hành làm đăng ký giảm trừ gia cảnh, mã số thuế cá nhân cho nhân viên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Giao tiếp tốt

Nhiệt tình trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-10tr (Lương cứng deal theo năng lực)

Lương tháng 13; thưởng KPI hàng quý, năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm

Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Tham gia team building hàng năm, tiệc Year End Party.

Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel.

Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.