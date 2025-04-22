Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra - trình duyệt - chuyển lương chính xác, kịp thời các bảng lương dự án được phân công.
- Phối hợp bộ phận vận hành, kinh doanh thu hồi công nợ phải thu các dự án được phân công đúng thời hạn quy định
2.Trách nhiệm :
- Lưu trữ hợp đồng đầu ra theo vận hành
- Kiểm biên bản nghiệm thu đối soát lương, theodõivàthuhồicôngnợquáhạn
- Tổng hợp bảng lương theo khối vận hành được phân công
- Hỗ trợ vận hành làm đăng ký giảm trừ gia cảnh, mã số thuế cá nhân cho nhân viên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Giao tiếp tốt
Nhiệt tình trong công việc
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-10tr (Lương cứng deal theo năng lực)
Lương tháng 13; thưởng KPI hàng quý, năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Tham gia team building hàng năm, tiệc Year End Party.
Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

