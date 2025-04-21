Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
2 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 95 chùa Bộc, Đống Đa, HN

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 2 - 25 USD

1. Quản lý tài chính và kế toán
- Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán, tài chính đạt chuẩn, tuân thủ quy định pháp luật và chính sách tập đoàn.
- Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời của các báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Giám sát việc lập sổ sách, đối chiếu công nợ, hạch toán thu - chi, và báo cáo thuế.
2. Kiểm soát chi phí & lập ngân sách
- Phối hợp cùng các bộ phận lập kế hoạch ngân sách hàng năm, định kỳ kiểm tra và phân tích sai lệch giữa thực tế và ngân sách.
- Thiết lập và vận hành quy trình kiểm soát chi phí, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư, chi phí vận hành và đưa ra các khuyến nghị tài chính cho Ban Giám đốc.
3. Quản lý dòng tiền
- Theo dõi và quản lý dòng tiền vào - ra hàng ngày, đảm bảo tính thanh khoản an toàn cho hoạt động của khách sạn.
- Xây dựng các báo cáo dự báo dòng tiền trung hạn và dài hạn, kịp thời đề xuất phương án cân đối nguồn vốn.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

