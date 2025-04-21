Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
- Hà Nội: Số 2 ngõ 95 chùa Bộc, Đống Đa, HN
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 2 - 25 USD
1. Quản lý tài chính và kế toán
- Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán, tài chính đạt chuẩn, tuân thủ quy định pháp luật và chính sách tập đoàn.
- Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời của các báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Giám sát việc lập sổ sách, đối chiếu công nợ, hạch toán thu - chi, và báo cáo thuế.
2. Kiểm soát chi phí & lập ngân sách
- Phối hợp cùng các bộ phận lập kế hoạch ngân sách hàng năm, định kỳ kiểm tra và phân tích sai lệch giữa thực tế và ngân sách.
- Thiết lập và vận hành quy trình kiểm soát chi phí, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư, chi phí vận hành và đưa ra các khuyến nghị tài chính cho Ban Giám đốc.
3. Quản lý dòng tiền
- Theo dõi và quản lý dòng tiền vào - ra hàng ngày, đảm bảo tính thanh khoản an toàn cho hoạt động của khách sạn.
- Xây dựng các báo cáo dự báo dòng tiền trung hạn và dài hạn, kịp thời đề xuất phương án cân đối nguồn vốn.
