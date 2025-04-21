Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD

1. Quản lý tài chính và kế toán

- Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán, tài chính đạt chuẩn, tuân thủ quy định pháp luật và chính sách tập đoàn.

- Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời của các báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Giám sát việc lập sổ sách, đối chiếu công nợ, hạch toán thu - chi, và báo cáo thuế.

2. Kiểm soát chi phí & lập ngân sách

- Phối hợp cùng các bộ phận lập kế hoạch ngân sách hàng năm, định kỳ kiểm tra và phân tích sai lệch giữa thực tế và ngân sách.

- Thiết lập và vận hành quy trình kiểm soát chi phí, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.

- Thiết lập và vận hành quy trình kiểm soát chi phí, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ 5

- Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư, chi phí vận hành và đưa ra các khuyến nghị tài chính cho Ban Giám đốc.

3. Quản lý dòng tiền

- Theo dõi và quản lý dòng tiền vào - ra hàng ngày, đảm bảo tính thanh khoản an toàn cho hoạt động của khách sạn.

- Xây dựng các báo cáo dự báo dòng tiền trung hạn và dài hạn, kịp thời đề xuất phương án cân đối nguồn vốn.